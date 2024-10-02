TEKNOFEST Adana nerede, nasıl gidilir? 2024 TEKNOFEST Adana yol tarifi ve ulaşımı
TEKNOFEST, bu yıl 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenleniyor. Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde; teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST Bilim Sokağı ve daha birçok etkinlik yer alıyor. Bu etkinliklere katılmak isteyenler ''TEKNOFEST Adana nerede, nasıl gidilir?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2024 TEKNOFEST Adana yol tarifi ve ulaşımı…
Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana’da gerçekleşecek. Bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan festivel, pek çok ilke ev sahipliği yapacak. 5 gün sürecek festivalin kapıları bugün itibarıyla açıldı. Festivale katılmak isteyenler ‘’TEKNOFEST Adana nerede, nasıl gidilir, hangi otobüs ve metro gider?’’ sorularını gündeme taşıdı. İşte TEKNOFEST Adana yol tarifi ve ulaşımı hakkında detaylar…
TEKNOFEST ADANA NEREDE YAPILACAK?
TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek. Beş gün sürecek festivalin kapıları 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.
TEKNOFEST ADANA'YA NASIL GİDİLİR?
TEKNOFEST Adana’ya ulaşım son derece kolay ve konforlu! Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda bulunan etkinlik alanına, şehir içi toplu taşıma araçları ve ringlerle zahmetsizce ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, festival süresince ziyaretçilere özel ring hizmetleri de sağlanacak. TEKNOFEST Adana’ya gelmek için hiçbir engel yok, siz de bu büyük teknoloji festivaline katılmak için hemen planlarınızı yapın!
ADANA ŞAKİRPAŞA HAVALİMANI HANGİ OTOBÜS GİDER?
TEKNOFEST Adana festivalininin yapılacağı Şakirpaşa Havalimanı'na gitmek için; 135, 159, 125, 407, 401 numaralı otobüler ve HAVAŞ ile ulaşım sağlayabilirsiniz.
Ayrıca Metro 1 hattı ile de Şakirpaşa Havaalanı'na kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ
2 - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde, teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST Bilim Sokağı ve daha birçok etkinlik hakkında bilgi sahibi olmak için Etkinlik Takvimi'ni inceleyebilirsiniz.