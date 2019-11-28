Teknolojik sanatı nasıl koruyacağız?

Sabancı Üniversitesi ile Sakıp Sabancı Müzesi, 'Teknolojik Sanat Eserlerinin Korunması' başlıklı proje başlattı. Proje dahilinde Türkiye'den ve uluslararası arenadan uzman ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen ve dijital medya, video, interaktif sanat, bilgisayar grafikleri ve animasyonları gibi yeni medyanın teknolojideki hızlı dönüşümü göz önüne alınarak geleceğe nasıl taşınacağı konusunun masaya yatırıldığı panel serisinin ilki yapıldı.

Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Üyesi Selçuk Artut ‘un açılış konuşmasını yaptığı programda Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz, TATE Müzesi Konservatörlerinden Patricia Falcao ve Rhizome'un Koruma Direktörü Dragan Espenschied gibi uluslararası kabul gören otoritelerin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte 'Zamana Dayalı Medya Konservasyonu' konulu bir atölye çalışması da gerçekleştirildi.