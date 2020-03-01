Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli sporcular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen turnuvaya teknik direktör Ali Şahin yönetiminde 4 kadın ve 2 erkek sporcuyla katıldı.

Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.

Turnuvayı 4 madalya ile tamamlayan milli sporcular, asker selamı vererek İdlib'de şehit olan askerleri andı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, "Yaşanan hadiseler bizi derinden üzdü. Milli takımımız da büyük bir moral bozukluğu altında müsabakalara katıldı. Her zaman olduğu gibi yine ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Kazandığımız madalyaları ülkemiz uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklerimize adıyoruz” ifadelerini kullandı.