Telefona uzun süre bakanları bekleyen tehlike

Yeni yapılan bir çalışma, telefona çok uzun süre bakmanın, kırışıklıklara neden olabileceğini öne sürdü. Hemen hemen her yetişkin, her gün telefonlardan, iş bilgisayarlarından ve televizyonlardan gelen mavi ışığa maruz kalıyor.
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki bilim insanları, meyve sineklerinin 14 gün boyunca göz kamaştırıcı ışık altında tutulduklarında, hücre fonksiyonunda bozulma ve nörodejenerasyon (nöronların ilerleyen yapı veya fonksiyon kaybı) veya yaşlanma belirtileri gösterdiklerini keşfetti.
HÜCRELER ÜZERİNDE ZARARLI ETKİLERİ OLABİLİR
Araştırmayı yöneten biyolog Dr. Jadwiga Giebultowicz, bunun vücudumuzdaki çok çeşitli hücreler üzerinde zararlı bir etkisi olabileceği konusunda uyardı.
Giebultowicz, "Çalışmamız, aşırı mavi ışığa maruz kalmanın önlenmesinin iyi bir yaşlanma karşıtı strateji olabileceğini gösteriyor" dedi.
Önceki araştırmalar, ekran başında çok fazla süre geçirilmesinin obezite ve zihinsel sağlık sorunları riskini artırdığı konusunda zaten uyarmıştı. Ayrıca mavi ışığın gözleri yorarak bulanık görmeye, makula dejenerasyonuna ve katarakta yol açtığı ve sirkadiyen ritmi bozarak uykuya dalmayı zorlaştırdığı yönünde de endişeler var. Birçok cihazda, kullanıcıların mavi ışığı azaltmalarına olanak tanıyan mekanizmalar var.
14 GÜN BOYUNCA MAVİ IŞIĞA MARUZ BIRAKILDILAR
Frontiers in Aging dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları meyve sineklerini iki gruba ayırdı.
Bir grup sürekli olarak 10-14 gün boyunca mavi ışığa maruz bırakılırken, ikincisi sürekli karanlıkta tutuldu. Daha sonra bilim insanları sineklerin kafalarındaki hücreleri inceledi. 14 gün boyunca mavi ışığa maruz kalanlarda enerji üretiminin bozulduğu gösterildi.
ERKEN ÖLÜME NEDEN OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Bilim insanları, sonuçlarının, ışığın yaşlanmayı hızlandıran hücrelerdeki değişiklikleri tetikleyebileceğini hatta mavi ışığın erken ölüme dahi neden olabileceğini öne sürdüler.
Giebultowicz, "LED'ler, telefonlar, masaüstü bilgisayarlar ve televizyonlar gibi ekranların yanı sıra ortam aydınlatması da ana aydınlatma haline geldi, bu nedenle gelişmiş toplumlardaki insanlar, uyanık oldukları saatlerin çoğunda LED aydınlatma yoluyla mavi ışığa maruz kalıyorlar.
Sineklerin ve insanların hücrelerindeki sinyal kimyasalları aynıdır, dolayısıyla mavi ışığın insanlar üzerinde olumsuz etkileri olma potansiyeli vardır" dedi.
Mavi ışığın önünde çok uzun zaman harcamanın, sağlığa zarar verebileceğine ve uyumayı zorlaştırabileceğine dair yapılan araştırmalar giderek artıyor. Birkaç çalışma, sirkadiyen saate zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunurken, haziran ayında Körfez Bölgesi'ndeki bilim insanları, mavi ışığın göz problemleri riskini artırabileceğini öne sürdüler.
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