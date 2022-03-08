Telegram'ın kurucusundan Rusya yanıtı 0:00 / 0:00

Anlık iletişim platformu Telegram’ın kurucusu Rus asıllı Pavel Durov, Ukrayna-Rusya cephesinde yaşananları, kişisel kariyeri ve Putin ile olan eskiye dayanan anlaşmazlığı ile ilişkilendirerek değerlendirdi.

Babası Rus, annesi Ukraynalı olan Durov, Telegram üzerinden yayınladığı mesajda, “Gönderilerimi takip ediyorsanız bilirsiniz ki annem tarafından Kiev'den ailemin izini sürüyorum. Kızlık soyadı Ukraynalı (Ivanenko) ve halen Ukrayna'da yaşayan birçok akrabamız var. Bu trajik çatışmanın hem benim hem de Telegram için kişisel olmasının nedeni budur” dedi.

“RUSYA KARİYERİM NASIL BİTTİ?”

Kendisinin Rusya geçmişi nedeniyle Ukraynalılar açısından Telegram’a şüpheyle yaklaşanların da olduğunu söyleyen Durov, şunları aktardı:

“Bazı insanlar, bir zamanlar Rusya'da yaşadığım için Telegram'ın Ukraynalılar için daha az güvenli olup olmadığını merak ediyor. Bu insanlara Rusya'daki kariyerimin nasıl bittiğini anlatayım.”

“BENDEN PUTİN’İ PROTESTO EDEN UKRAYNALILARIN VERİLERİNİ İSTEDİLER”

“9 yıl önce Rusya ve Ukrayna'nın en büyük sosyal ağı olan VK'nın CEO'suydum. 2013 yılında, Rus güvenlik kurumu FSB, Rusya yanlısı bir Devlet Başkanını (Vladimir Putin) protesto eden Ukraynalı VK (VKontakte) kullanıcılarının özel verilerini onlara vermemi istedi.”

“Bu talepleri karşılamayı reddettim çünkü bu, Ukraynalı kullanıcılarımıza ihanet etmek anlamına gelebilirdi. Daha sonra kurduğum şirketten kovuldum (VK) ve Rusya'dan ayrılmak zorunda kaldım.”

“ŞİRKETİMİ VE EVİMİ KAYBETTİM AMA BUGÜN OLSUN YİNE YAPARIM”

“FSB'den gelen talep yazısını ve ticari yanıtımı gösteren Nisan 2014 tarihli VK yazımı okuduğumda gururla gülümsüyorum. Şirketimi ve evimi kaybettim ama bugün olsa yine tereddüt etmeden aynı şeyi yapardım.”

“Bu talepleri reddederken, kişisel olarak risk benim için yüksekti. Hâlâ Rusya'da yaşıyordum ve ekibim ve eski şirketim de o ülkedeydi. O zamandan beri uzun yıllar geçti. Birçok şey değişti: Artık Rusya'da yaşamıyorum, artık orada herhangi bir şirketim veya çalışanım yok. Ancak bir şey aynı kalıyor - ne olursa olsun kullanıcılarımızı destekliyorum. Mahremiyet hakları kutsaldır. Şimdi her zamankinden daha fazla.”

DEDESİ LENİNGRAD KUŞATMASINDA ALMANLARA KARŞI SAVAŞTI

1984 yılında SSCB’nin Leningrad (şu anki St. Petersburg) kentinde doğan ve babası Valery Durov (Rus), annesi Albina Durova (Ukraynalı) olan Pavel Durov’un dedesine (Semyon Petrovich Tulyakov) II. Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı savaştığı Leningrad Kuşatması’ndaki katkıları nedeniyle Kızıl Yıldız Nişanı verildi.

Pavel Durov, 2001 yılına kadar babasının çalıştığı ülke olan İtalya’da yaşadı. 2006 yılında St. Petersburg Devlet Üniversitesi Filoloji bölümünden birincilikle mezun olan Durov, aynı yıl, 22 yaşındayken Rusya’nın Facebook’u olarak bilinen VKontakte’yi (VK) kurdu.

2014’TE ‘GERİ DÖNME PLANIM YOK’ DİYEREK RUSYA’DAN AYRILDI

2014 yılında Ukraynalı protestocuların verilerini Rusya'nın güvenlik teşkilatlarına vermeyi ve Rus muhalif Alexei Navalny'nin VK'daki sayfasını engellemeyi reddetmesinin ardından aynı yıl ‘Geri dönme planım yok. Bu ülkenin politikaları internet ile uyumlu değil’ diyerek, tartışmalı bir şekilde hem VK’dan hem de Rusya’dan ayrıldı.

Durov, Rusya’dan ayrılmadan önce 2013 yılında, kardeşi Nikolai ile birlikte anlık mesajlaşma platformu Telegram Messenger uygulamasını geliştirmeye işine soyundu. Rusya'dan ayrıldıktan sonra Saint Kitts ve Nevis vatandaşlığı alan Durov, başlangıç aşamasında Almanya’nın Berlin kentinde bulunan ve şifreli bir mesajlaşma hizmeti olan Telegram'a odaklandı.

ZUCKERBERG İLE AYNI İŞTE AYNI YAŞTA…

Ardından Telegram’ın yasal olarak merkezini İngiltere’de Londra’ya taşıyan Durov, Telegram’ın operasyon merkezi olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) Dubai’yi seçti.

Kendini liberal görüşlü ve vejeteryan bir kişi olarak tanımlayan Pavel Durov, hem VK ile Facebook’a, hem de Telegram ile WhatsApp’a alternatif olan girişimleriyle “Rusya’nın Mark Zuckerberg”i olarak da adlandırılıyor.

ABD’li rakibi Mark Zuckerberg ile aynı yaşta olan Durov, Telegram ile aylık aktif 500 milyondan fazla kullanıcıyı ağına çekmiş durumda.

Pavel Durov, VK'dan ayrılış süreciyle başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan anlaşmazlığını sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor. Durov, Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından Putin'e gönderme yapan resim ve paylaşımları ile de dikkat çekiyor.

Durov'un kurucusu olduğu Rus sosyal ağı VK'nın Rusya'da 72 milyon kullanıcısı olduğunu, yaşanan son gelişmelerin ardından ülkede erişimi engellenen Facebook'un ise Rusya'da 8.6 milyon kullanıcısının bulunduğunu belirtelim.