Telegram nedir ve nasıl kullanılır? Şeklideki sorular sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Sesli ve görüntülü mesajlaşma uygulaması olan Telegram 100 milyon indirilmesi bulunuyor.

TELEGRAM NEDİR?

WhatsApp'ın alternatifi olarak düşünebileceğimiz Telegram, anlık mesajlaşma uygulamaları gibi insanlarla anlık mesajlaşma imkanı sunan bir uygulama gibi görünse de aslında Telegram kullanıcılarına bir çok özellik sunuyor. Öyle ki bu özellikler Whatsapp’da maalesef bulunmuyor. Telegram kullanmaya başlayan bir çok insan ise şimdiye kadar neden Telegram kullanmadığını sorguluyor.

TELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Haberleşme uygulaması olan Telegram iOS ve Android cihazlardan Google Play ve App Store'dan ücretsiz yüklenilebilir.