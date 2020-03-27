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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının uzun vadede ekonomik anlamda daralmalara neden olacağı öngörülüyor. TELKODER'den yapılan yazılı açıklamaya göre telekomünikasyon sektörü de bu daralmalardan etkilenecek kritik sektörler arasında yer alıyor. Milyonlarca insanın evden çalışmaya başladığı, eğitimlerin online olarak yürütüldüğü bu özel dönemde sektörde yaşanacak en ufak bir ekonomik kriz ise eğitimden sağlık sektörüne kadar tüm ülkeyi etkileyebilir.

EVRENSEL HİZMET FONU ÖNERİSİ



Açıklamada görüşlerine yer verilen TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak “TELKODER olarak yaşanan bu olağandışı süreçten ötürü hem ülkemiz hem de dünya için büyük bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bu olağanüstü dönemlerde tüm sektörlerde olduğu gibi telekomünikasyon sektörümüzde de özellikle alternatif işletmecilerimizin ve sektör çalışanlarımızın yaşayacağı ekonomik sıkıntılara karşı sektör paydaşlarının ve yetkili kurumların önlem alması elzem. Bu ekonomik sıkıntılar tüketicilerin de zara görmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Arıak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu noktada, telekomünikasyon sektörü diğer sektörlere göre avantajlı, çünkü söz konusu önlem ve adımların hayata geçirilmesi için devlet kaynaklarının yanı sıra, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin katkıları ile oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nun kullanılması da düşünülebilir. Bu zor dönemde adeta bir bel kemiği görevi gören telekomünikasyon sektörümüzün ayakta tutulması kritik bir önem taşıyor. Diğer türlü yaşanacak ekonomik kriz sektörün birkaç yıl geri gitmesine yol açabilir. Telekomünikasyon gibi lokomotif bir sektörde yaşanacak büyük çapta ekonomik kriz ise tüm ekonomimizi derinden sarsacaktır. TELKODER olarak yetkilileri bu çerçevede sorumluluk almaya davet ediyoruz.”