Telstar Ijmuiden: 2 - Go Ahead Eagles: 1 (Maç sonucu)

Hollanda Eerste Divisie heyecanı devam ediyor. Telstar Ijmuiden - Go Ahead Eagles maçı oynandı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikası golsüz bitti. Go Ahead Eagles oyuncusu Richard Van Der Venne sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Dakika 67 olduğunda Kyle Scott, Telstar Ijmuiden adına ilk golü attı.76. dakikada Thomas Verheijdt ile Go Ahead Eagles tabelayı 1-1 olarak değiştirdi.Dakika 79 olduğunda Melle Springer, Telstar Ijmuiden adına ikinci golü attı.İkinci 45 dakikada Go Ahead Eagles futbolcusu Thomas Verheijdt sarı kart gördü.Mücadele 2-1 bitti.İddaa 511 koduyla açtığı bu maçta Telstar Ijmuiden kazanır bahsine oynayanlara 3.30 oranını kazandırdı.Telstar Ijmuiden son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ