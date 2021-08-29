Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 19 bin 407 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 682 milyon 757 bin 652 lira olan ve 1884 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 69 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 170 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira, gerçekleşen istihdam da 8 bin 828 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vergi borcu yapılandırma ve ödeme süresi uzatıldı! İşte Resmi Gazete kararı
İŞ-YAŞAM Vergi borcu yapılandırma ve ödeme süresi uzatıldı
Kayseri'de çerezlik kabak çekirdeğinden yüksek rekolte bekleniyor
İŞ-YAŞAM Kayserili yüksek rekolte bekliyor
Tarımsal çeşitlilik iklim değişikliğiyle değişecek
İŞ-YAŞAM Tarımsal çeşitlilik iklim değişikliğiyle değişecek
Satışlar yüzde 135 arttı
İŞ-YAŞAM Satışlar yüzde 135 arttı
TMSF, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı
İŞ-YAŞAM TMSF, Aynes için bedeli belirledi
Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
İŞ-YAŞAM Tarımsal faaliyette dönemsel prim imkanı
EPDK'nin akaryakıt teminine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
İŞ-YAŞAM Akaryakıt temininde yeni kurallar!
SON DAKİKA! MNG Kargo'ya siber saldırı! - Haberler
İŞ-YAŞAM MNG Kargo'ya siber saldırı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal Ar-Ge projelerine 30 milyon lira destek verecek
İŞ-YAŞAM Tarımsal Ar-Ge'ye 30 milyon TL destek
Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü
İŞ-YAŞAM Bakan Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.