TEPAV açıkladı: Son 10 ayın en yüksek gıda fiyat artışı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Ocak 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Ocak ayında, gıda fiyatlarındaki değişim farklı ürün gruplarında büyük dalgalanmalara sahne oldu. Özellikle taze meyve ve sebze kategorisinde kabak, roka ve karnabahar gibi ürünlerde fiyat düşüşleri gözlemlenirken limon, pırasa ve nar gibi ürünlerde ise önemli artışlar yaşandı.

GIDA MADDELERİNDE DE FİYAT ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Taze meyve ve sebzelerin dışındaki diğer gıda maddelerinde de fiyat artışları dikkat çekti. Baklava, yoğurt ve hazır sütlü tatlılar gibi ürünlerde fiyatlar yükselirken hazır et yemekleri, balık ve zeytinyağında ise fiyat düşüşleri kaydedildi.

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Ocak 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEGE ile yüzde 35,2, Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 46,5, İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ile yüzde 45,7, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ile ise yüzde 47,2 olarak hesaplandı.

Öte yandan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından güncellenen Ücretliler Geçinme Endeksi, 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) olarak yayımlanmaya başlandı. Bu güncellemeyle birlikte kapsam, yöntem ve gözlem sayısı da artırıldı.

Verilerin derlendiği 1-31 Ocak 2025 dönemi itibarıyla, diğer kuruluşların gıda enflasyonu hesaplamaları Türk-İş mutfak enflasyonu ile yüzde 4,97, İTO ÜGE ile yüzde 4,74, İTO İTÜFE ile yüzde 3,90 olarak belirlendi.

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*Görsel temsili