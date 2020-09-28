İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ''İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin Irak’ta faaliyet yürüttükleri, 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları belirlendi.'' denildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

Teslim olan 5 teröristten birinin ailesinin; Diyarbakır’da 390 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında olduğu öğrenildi.

Teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 168’e yükseldi.