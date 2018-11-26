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"Terör örgütüne sadece 95 kişi katıldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörizmle mücadele çalışmaları dolayısıyla bu yıl terör örgütüne katılımın 95 kişide kaldığını belirterek, "2015'te bu rakam 3 bin 881'di. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir" dedi. Bakan Soylu, 2018 yılında teslim olan 349 teröristin 146'sının ikna yöntemiyle teslim olduğunu da açıkladı

26.11.2018 - 11:33 | Güncelleme: İHA

İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen, "Biz Anadoluyuz Projesi"nin Antalya'daki kapanış töreninde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 3 bin çocuk ağırlandı. Projenin kapanış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Başkanı Erkan Yağcı ve turizmciler katıldı.

"TERÖR SON 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Projenin kapanış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Soylu, bugün Doğu ve Güneydoğu'da huzur olduğuna dikkat çekerek, "Yokluk ve yoksulluk üzerinden istismar etmeye çalışanlara karşı fırsat vermedik. Oralarda normal ve çağdaş bir yaşam tesis ettik. Bütün bunların etkisiyle bu yıl terör örgütüne katılım sadece 95 kişide kaldı. İşte bu rakam son 30 yılın en düşük seviyesidir. Nasıl bir gelişme gösterildiği daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. 2015'te bu rakam 3 bin 881'di. Şimdi 95 kişi. Bu gelişme kesinlikle tesadüf değildir. Bunun en önemli altyapısı bizim terörizmle mücadele hamlelerimizdir. Tüm bu sistemi kuran ve bu konuda hepimizi gönüllendiren stratejisi, kararlı adımları ortaya koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu ülke ve gelecek nesillerimiz adına geçmişteki bizi düşürmek istedikleri ama Allah'a şükür düşmediğimiz tezgahların engellenmesi adına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

349 TERÖRİST TESLİM OLDU

İHA'da yer alan habere göre ikna çalışmaları yapıldığından da bahseden Bakan Soylu, 2018 yılında teslim olan 349 teröristin 146'sının ikna yöntemiyle teslim olduğunu da açıkladı.

5 YILDIZLI OTELLERDE AĞIRLANDILAR

"Biz Anadoluyuz Projesi" ile Antalya'ya gelen öğrenciler Side, Manavgat Irmağı, Antalya Akvaryum, Kaleiçi, Konyaaltı sahili, Antalya Müzesi ve diğer müzeler, Tünektepe Teleferik, oyun alanları, şehitlik gibi birçok alana gezi ve ziyaretlerde bulundu. Çocuklar Antalya'da 5 yıldızlı otellerde konakladı. Proje kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 23 ilden 15 yaş altı öğrenciler, batıdaki 21 ile geziler düzenlemişti.

 

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