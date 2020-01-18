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HaberlerDünya

Terör örgütünün fuhuş tuzağı!

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının El-Hol kampından kaçırdıkları DEAŞ'lı kadın teröristleri para karşılığı fuhuş için pazarladığı sonrasında parayı paylaşamadıkları için birbirlerini öldürdükleri öğrenildi

El-Hol
HABERTURK.COM

Birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/YPG’nin, DEAŞ’lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarınca; son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınların, Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG’li teröristlerce para karşılığı fuhuş için pazarlandığı bilgisi paylaşıldı.

İlk olarak DEAŞ’lı kadınların El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG’li teröristlerin akabinde Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ’lı 3 kadını pazarlayıp karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi.

Teröristlerin, parayı işbirliği yaptığı terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada DEAŞ’lı 3 kadını pazarlayan teröristlerin, parayı paylaşmak istemediği 7 PKK'lıyı öldürdüğü öğrenildi.

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