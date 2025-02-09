"Terör sonuç değil sebeptir"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni aşama ilerlerken iç ve dış kimi çevrelerin baltalama girişimleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Uçum şunları kaydetti: "Terör sonuç, sebepler önemli' diyen yüzsüzler var. Türkiye’de halen daha Kürtlerin, Kürtçenin inkarı ve reddi varmış gibi alçakça yalan söyleyenler var.

Özerklik, federasyon, statü çağrılarıyla bölünmeye yol yapmaya çalışanlar var. Siyonist, batılı ajanlarla toplantı yapıp emperyalist güçlere sığınarak bölünmeye matuf ikili yönetim kurma hayalini ilan edenler var.

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Türkiye’nin parçalanması odaklı emperyalist projeler için ABD ve Avrupa’dan fiili destek talebinde bulunanlar var. Oysa bu iki yüzlü yaklaşımların, bölücü planların, terör siyasetini meşrulaştırma gayretlerinin çoktan ipliği pazara çıktı. 'Terör sonuç sebeplere bakın' demek terörü meşrulaştırma çabasıdır ve insanlık düşmanı bir dildir. Terör emperyalizmin stratejileri için kullandığı sistemli bir araçtır. Terör reaksiyoner değil aksiyoner bir faaliyettir, planlıdır. Bu nedenle terör her zaman sebeptir.

Nitekim on binlerce insanımızın ölümüne, binlerce şehidimize, gazimize, kırk yıl boyunca uğradığımız devasa ekonomik ve sosyal zarara terör sebep oldu.

O nedenle Terörsüz Türkiye hedefi; insani, sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel, psikolojik bir çok zararlandırıcı sonucun sebebi olan terörü hangi yol ve yöntemle olursa olsun bitirmek demektir.

Terörü bitirmek hiç bir şarta bağlanamaz, böyle abes bir çaba asla kabul edilemez. Terörü bitirmenin pazarlığı olmaz, can pazarlığı yapılmaz. Tek seçenek terörün yok edilmesi, insanın korunmasıdır.

Terörü bitirmek için toplumsal mutabakat aranmaz çünkü o mutabakat toplumda zaten dibine kadar vardır, kimse terör bitmesin demez. Terör bitmesin diyenler varsa, ya insanlığın düşmanı emperyalizmin kuklasıdır ya da ruh hastasıdır.

Terörü bitirmek için komisyon peşine koşulmaz. Herkes kayıtsız şartsız teröre karşı olur ve bitmesini ister. Bundan hangi sebeple olursa olsun kaçınanlar terör destekçisi konumuna düşer.