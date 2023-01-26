Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde eda edilen tesbih namazı kılınışı İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. 4 rekattan oluşan tesbih namazı, Regaip Kandili'nde kılındığı bilinmektedir. Peki, "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dualar ve sureler okunur?" İşte detaylar...