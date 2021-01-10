AA

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin dizi film ihracatındaki artışa dikkat çekti. Palandöken, "200'ün üzerinde ülkeye ihraç edilen yüzlerce dizi, milyonlarca farklı kişi tarafından farklı coğrafyalarda izleniyor. Öyle ki dizi film ihracatında ABD'den sonra ikinci sıraya yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

Salgında televizyon başında geçirilen sürenin arttığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu durumu ülkemizin ve yerli ürünlerin tanıtımı için fırsata çevirmeliyiz. İhraç ettiğimiz dizi ve filmlerde ülkemize ait doğal güzellikler ve tarım ürünleri daha fazla işlenmeli. Ülkemizde, çay, fındık, kiraz, incir, lokum, domates, kayısı, Antep fıstığı, ceviz, zeytin gibi birçok üründeki kalitemiz ile dünyaya adımızı duyuyoruz. Bununla birlikte, mobilya sektörünün tanıtımı için de dizi filmler önemli birer araç. Hem ülkemizin tanıtımı hem turist sayısını artırmak hem de sektörel bazda ihracatın da artması için bu ürünler ve ülkenin doğal güzellikleri dizi ve filmlerde daha çok yer almalı. Kültür ve Turizm Bakanlığının da bu konudaki destek ve teşvikleri ile yapımcı ve senaristlere büyük görev düşüyor."