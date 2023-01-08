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Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 8 Ocak Pazar TRT1 yayın akışı

TRT 1'de bu hafta birçok dizinin ekrana gelmemesi nedeniyle izleyiciler, Teşkilat dizisinin bugün olup olmadığına dair araştırma yapıyor. Her Pazar günü izleyicilerinin karşısına çıkan dizi, bu akşam yayın akışında var mı merak konusu oldu. İşte, Teşkilat'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına ilişkin bilgiler...

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  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 8 Ocak Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Yeni sezonuyla da oldukça heyecanlı bölümlere sahne olan Teşkilat dizisi, bugün TRT 1'in yayın akışında olup olmadığı sorusuyla gündem oldu. Söz konusu duruma ilişkin ayrıntıları derledik. İşte, Teşkilat dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacağına dair bilgiler...
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 8 Ocak Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI?

    Geçtiğimiz hafta yılbaşı haftası nedeniyle ara veren Teşkilat dizisi, bu akşam kaldığı yerden yeni bölümüyle devam edecek.

    Teşkilat'ın yeni bölümü saat 20:00'de başlayacak.
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 8 Ocak Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TEŞKİLAT'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

    Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır. Celine’in vurulmadan önce Ömer’in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir. Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut’un ise Helen’e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır. Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir. Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.
  • Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 8 Ocak Pazar TRT1 yayın akışı! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2023

    15.10 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

    18.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19.00 Ana Haber

    20.00 Teşkilat

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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