TRT 1'in sevilen dizilerinden biri olan Teşkilat'ın yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Pazar günü izleyicisinin karşısına çıkan Teşkilat'ın bu akşam final yaptığı iddiası sonrası merak edilen bilgileri ve TRT1'in yayın akışını derledik...