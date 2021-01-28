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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilTesla'ya kapsamlı makyaj - haberler
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En hızlı otomobil artık elektrikle çalışıyor

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S ve Model X otomobillerini kapsamlı bir makyaja tabi tuttu. İki otomobil de asıl değişimi kabin içinde yaşarken, özellikle uçaklardan esinlenmiş yeni direksiyon tasarımı Teslaların en dikkat çeken yeniliği oldu. Yapılan açıklamada, Model S'in en güçlü versiyonunun 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabildiği ve 9 saniye içinde de son hızı olan ise 320 km/s'ye ulaşabildiği kaydedildi. Tesla CEO'su Elon Musk, bu değerlerin otomobili dünyanın en hızlı hızlanan aracı konumuna taşıdığını bildirdi

Tesla'ya kapsamlı makyaj - haberler
HABERTURK.COM

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model S otomobilini 10 yılın ardından kapsamlı bir makyaj operasyonuna tabi tuttu.

2022 yılında yollara çıkacak Model S'lerin iç özellikle iç mekanında önemli yeniliklere giden ABD'li üretici, aracın güç seçeneklerini de elden geçirdiğini duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomobilin en güçlü versiyonunun 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında çıkabildiği ve 9 saniye içinde de son hızı olan ise 320 km/s'ye ulaşabildiği kaydedildi.

Tesla CEO'su Elon Musk, bu değerlerin otomobili dünyanın en hızlı hızlanan aracı konumuna taşıdığını bildirdi.

Car and Driver verilerine göre, Tesla'nın 0-100 km/s aralığının tamamlama süresinde değerinde geride bıraktığı otomobiller şu şekilde sıralanıyor;

1) Porsche 918 Spyder - 2.1 saniye
2) Porsche 911 Turbo s (992) - 2.2 saniye
3) Lamborghini Huracan Performance - 2.2 saniye
4) Dodge Challenger SRT Demon - 2.3 saniye
5) Bugatti Chiron - 2.4 saniye
6) Nissan GT-R Nismo - 2.5 saniye

UÇAKLARI ANDIRIYOR

Model S'in makyaj operasyonu ile birlikte aracın SUV kardeşi Model X de makyaj geçirdi. Her iki otomobilde de en temel değişikliğin uçak kontrol elemanlarını andıran yeni direksiyon simidi olduğu görülüyor.

Aracın kontrol ekranı, orta konsolu ve dijital gösterge grubu da yenilenirken, arka koltuk yolcularına da artık bir bilgi ekranının sunulduğu açıklanıyor.

Tesla Model S'in dijital gösterge grubunun 12.3 inc, konsoldaki multimedya ekranın 17 inch ve arka koltuktakilere sunulan ekranın ise 8 inch boyutunda olduğu da verilen bilgiler arasında.

İki aracın da dış tasarımı temel hatları ile korunurken, tasarımda siyah detaylar, yeni jantlar v tampon tasarımlarının yeni olduğu fark ediliyor.

FİYATLARA MAKYAJ AYARI

Model S'in 500 kW (670 beygir) gücündeki başlangıç versiyonunda 663 km'lik menzil sunulurken, aynı güce sahip Model X'in menzili ise 580 km olarak açıklanıyor.

İki aracın da bir üst versiyonunda ise 761 kW (1020 beygir) güç sunuluyor. Bu güç değeri Model S'e 628 km, Model X'e ise 547 km menzil sağlıyor.

En güçlü versiyonda ise 820 kW güç çıkışı elde ediliyor. Bu versiyonda Model S 840 km'lik menzil değeri sağlayabiliyor.

Makyaj ile birlikte Model S'in fiyatlarında 10 bin - 15 bin dolar arası, Model X'in fiyatlarında ise 11 bin dolarlık artış yaşandığı kaydediliyor.

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