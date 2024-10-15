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        Haberler Kültür-Sanat Müzik TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası'ndan 'Cumhuriyet Konseri'

        TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası'ndan 'Cumhuriyet Konseri'

        Türk Eğitim Vakfı'nın, mezun bursiyer ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yaşını kutlamak için düzenlenecek olan "Cumhuriyet Konseri"nde, 31 Ekim Perşembe Günü Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:32 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:32
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        Virtüözleri Oda Orkestrası'ndan 'Cumhuriyet Konseri'
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        57 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri olan Türk Eğitim Vakfı (TEV), Cumhuriyet’in 101. yılını anlamlı bir etkinlikle kutluyor. Geçtiğimiz aylarda özel bir organizasyonla açılış konserini gerçekleştiren TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası halka açık ilk konserini ise; TEV yurt dışı bursiyerlerinden, MSGSÜ Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan’ın yönetiminde 31 Ekim 2024 Perşembe günü saat 20:00’da Kadıköy Süreyya Operası’nda gerçekleştirecek.

        TEV mezun bursiyerleri usta piyanist Birsen Ulucan ve kemancı Özcan Ulucan'ın solistliğinde gerçekleşecek bu özel konser, Cumhuriyetimizin ışığında yetişen değerli sanatçılar müzikseverlere bir sanat şöleni vadediyor.

        Konser programında, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için bestelenmiş olan Özkan Manav’ın "Horonlar" adlı eserinin yanı sıra klasik müzik dünyasının en önemli bestecilerinden F. Mendelssohn-Bartholdy ve P.I. Tchaikovsky'nin eserleri seslendirilecek.

        EV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası'nın “Cumhuriyet Konseri”ne katılmak isteyenler için biletler Biletix.com'da satışa çıktı.

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        #TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası
        #Süreyya Operası
        #konser
        #müzik
        #cumhuriyet bayramı
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