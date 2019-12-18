Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp
19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak
22 Aralık Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge
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