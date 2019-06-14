Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? 2019 Süper Kupa finali nerede olacak? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) Süper Kupa final maçının yeri ve tarihini açıkladı. İşte Süper Kupa final maçına dair ayrıntılar...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?
TFF Süper Kupa 2019'un oynanacağı tarihi ve yeri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.
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