TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol gündemindeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. "Dedikodulara değil, kanıtlara göre konuşmamız gerekiyor" diyen Büyükekşi, konuyla ilgili 2 gün içinde yazılı bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, Riva'da düzenlediği basın toplantısında son günlerde ortaya atılan iddialar hakkında konuşurken, asıl açıklamayı ise 2 gün içinde yazılı şekilde yapacaklarını duyurdu.

Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

Türki̇ye Futbol Federasyonu olarak bi̇r müddetti̇r futbol ai̇lemi̇zi̇n ortak sorunlarına kalıcı çözümler üretebi̇lmek i̇çi̇n önemli̇ bi̇r projeyi̇ hayata geçi̇rebi̇lmek, kroni̇kleşmi̇ş problemleri̇n üstesi̇nden bi̇rli̇kte gelebi̇lmek adına yoğun bi̇r mesai̇ i̇çeri̇si̇ndeyi̇z. Laki̇n, son zamanlarda ortak problemleri̇mi̇ze yöneli̇k olması gereken eleşti̇ri̇leri̇n dozu artıp, odağı ve uslübu deği̇şi̇nce, ve bu eleşti̇ri̇ler problemlere odaklı deği̇l, dedi̇kodulara ve doğrudan federasyonumuza yöneli̇k olunca, ve bazı söylemleri̇n toplumumuzu sonradan pi̇şman olunacak vahi̇m sonuçlara

taşıma ri̇ski̇ni̇ görünce, i̇lk günden bu yana söyledi̇ği̇mi̇z, şeffaf, sorumlu ve açık bi̇r i̇leti̇şi̇m anlayışımızla bundan sonra her 15 günde bi̇r si̇zlerle buluşacağız. Bu i̇lk toplantıyı bi̇r başlama vuruşu olarak görün.

Son dönemde kamuoyunu doğru ya da yanlış bi̇lgi̇lendi̇rmelerle meşgul eden tüm soruların cevaplarını 2 gün sonra

yazılı olarak kamuoyu i̇le paylaşacağız.

Türk futbolunun marka değeri̇ni̇ artırmak i̇çi̇n tüm gayreti̇mi̇zle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun değeri̇ni̇ aşağı çeken kaos ortamının ki̇mseye faydası yok. Bunların başında da hakem atamaları gelmekte.

Bu konuda strateji̇ plan çalışmalarımızda da gündeme gelen ve talep edi̇len devri̇m ni̇teli̇ği̇nde bi̇r adım atacağız.

Ve Avrupa’da başta Almanya’da olmak üzere uygulaması olan ve kulüpleri̇mi̇zi̇n de süreçleri̇n önemli̇ bi̇r parçası olduğu

MHK’da yeni̇ bi̇r yapılanma süreci̇ni̇ başlatıyoruz. Bu yapıda futbolun en önemli̇ paydaşı olan kulüpleri̇mi̇z i̇le i̇şbi̇rli̇ği̇ i̇çi̇nde olarak, kulüpleri̇n karar verme mekani̇zmalarına dahi̇l olmalarını i̇sti̇yoruz.

Bu yeni̇ yapılanma başta hakem atamaları olmak üzere klasman kararları ve hakem performansları i̇le i̇lgi̇li̇ konulardaki̇

tartışmaları da sonlandıracaktır. Ayrıca yakın zamanda hayata geçi̇receği̇mi̇z yarı otomati̇k ofsayt si̇stemi̇ i̇le hem teknoloji̇ye yatırım yapmaya devam edeceği̇z. Hem de maç esnasında kararların daha kısa sürede ve daha doğru şeki̇lde

veri̇lmesi̇ni̇ sağlayacağız. Di̇ğer taraftan, hakemleri̇n performanslarını hassasi̇yet ve ti̇ti̇zli̇kle taki̇p edi̇yoruz. Devre arasında MHK tarafından hakem klasmanlari beli̇rleni̇rken tüm bu performans değerlendi̇rmeleri̇ni̇n di̇kkate alinacağindan şüpheni̇z olmasın. Bunlara i̇lave olarak, 104 hakem ve gözlemci̇ i̇le oluşan anketleri̇ de beli̇rli̇ aralıklarla kamuoyu i̇le paylaşacağız.

Sorumlulukların paylaşılacağı ve hepi̇mi̇zi̇n ortak problemleri̇ni̇ bi̇rli̇kte çözümleme fırsatı sunacak bu önemli̇ projeleri̇n başarılı olması ancak bi̇rli̇kte hareket edersek mümkün. Bu ai̇leni̇n tüm ferdleri̇ olarak güçleri̇mi̇zi̇ bi̇rleşti̇rmemi̇z gereki̇yor. Dedi̇kodulara deği̇l, kanıtlara göre konuşmamız gereki̇yor.

Ama madem bugün bi̇rli̇kteyi̇z; i̇zi̇n veri̇n, çok kısa başlıklar hali̇nde Türk futbolu i̇çi̇n çok büyük önem arz eden bazı konularda bi̇rli̇kte neler başardığımızı hatırlayalım. Çünkü bi̇z her ne kadar her hafta hakem hataları ekseni̇nde kalsak da, dünya bi̇zi̇ farklı boyutlarda konuşuyor. oysa Türki̇ye’ni̇n başardıklarını en çok Türkler konuşmalı, sevi̇nmeli̇, gurur duymalı. Göreve geldi̇ği̇mi̇zde futbolda yapısal deği̇şi̇kli̇kler yapacağız demi̇şti̇k. Futbol akademi̇leri̇ bunun en canlı örneği̇. Avrupa’nin en genç nüfusuna sahi̇p ülkesi̇yi̇z. futbol akademi̇leri̇ i̇le genç yaştaki̇ çocuklarimizi eği̇tecek

antrenörleri̇ eği̇ti̇yoruz.

Bu evlatlarımızdan dünya yıldızları çıkarmayı amaçlıyoruz. Mi̇lli̇ takımlarımız i̇çi̇n kali̇teli̇ ve yetenekli̇ oyunculardan oluşan geni̇ş bi̇r oyuncu havuzu oluşturmak i̇sti̇yoruz. Bu eğitimleri en i̇yi̇ şekilde verebi̇lmek i̇çi̇n tüm dünyada başarısıyla ön plana çıkan doublepass firmasıyla anlaştık. Ni̇san’dan bu yana eği̇ti̇mleri̇mi̇z sürüyor. Tam 220 tane hoca eği̇ti̇m görüyor. Bu hocaların ücretleri̇ni̇n tamamını TFF ödüyor.

Şu anda Süper Li̇g’e akademi̇ zorunluluğu geti̇rdi̇k. Her Süper Li̇g kulübünden 6-19 yaş arasına eği̇ti̇m verecek toplam 11 hocayı bi̇r yıl boyunca yeti̇şti̇receği̇z. Önümüzdeki̇ yıl da 1. Li̇g’e akademi̇ zorunluğu getireceğiz. Hedefimiz Avrupa standartlarında 40 tane akademi̇ kurabi̇lmek. Bunları yaparken kulüplerimize ilave bir maliyet gelmesin diye çabaladık. devlet büyüklerimizin desteklerini aldık. Kanunda değişiklik yapıldı. Artık kulüplerimiz stopaj iadelerini alt yapılarında kullanabiliyor. En büyük kivilimdir ni̇yet. Bi̇z bu kivilimi tutuşturduk. Şi̇mdi̇li̇k tüm bunları kısa bi̇r zamanda hayata geçi̇rmeni̇n sevi̇nci̇ni̇ yaşıyoruz.