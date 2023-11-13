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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması: - Galatasaray Haberleri

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:18
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        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması
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        Uluslararası İşbirliği Platformu (International Cooperation Platform) ile Körfez Araştırma Merkezi (Gulf Research Center) tarafından İstanbul'da düzenlenen Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC)-Türkiye Ekonomik Forumu'nda "GCC ve Türkiye'de Spor Sektörü ve Ekonomi" paneline TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA 2022 Katar Dünya Kupası İcra Kurulu Başkanı Nasser Fahad Al-Khater, Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcılığı, Stratejik Planlama ve Yatırım Danışmanı Naif I. AlDossary ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravine katıldı.

        Panelde konuşan Mehmet Büyükekşi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla TFF olarak Süper Kupa kutlamalarını tüm dünyada yaparak Türkiye'yi tanıtmak istediklerini belirterek, "Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde futbol son derece etkili, bu nedenle ülkelerin tanıtımı açısından da futbol büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan ile Süper Kupa maçlarını 5 yıl boyunca dörtlü bir turnuva olarak düzenleme formatı için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu modeli, İtalyanlar ve İspanyollar da Kral Kupası maçlarıyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

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        Suudi Arabistan'ın futbola çok büyük yatırım yaptığının altını çizen Büyükekşi, "Yaptığı dünyaca ünlü transferlerle de önemli bir pozisyon alıyorlar. Almanya, Abu Dabi ve Suudi Arabistan ile görüştük. Suudi Arabistan bizim için önemliydi çünkü dünyanın gözü Suudi Arabistan'da. 2034 yılında Dünya Kupası için başvurularını yaptılar. Biz de bu çalışmalarında kardeş ülkemizin yanınızdayız. Biz de Süper Kupa'nın dünyada birçok televizyon kanalında gösterilmesini sağlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını tüm dünyaya göstermiş olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz dünya sıralamasında Süper Lig'in 6. sıraya yerleşmesi. Ligimiz çok çekişmeli ve önemli maçlara sahne oluyor. Bunu yurt dışında da sergilemek istiyoruz. Takımlarımızın dünya markası olmalarını, tüm dünyadan taraftarları olmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

        "EURO 2032'yi aldık ve tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu"

        Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatan başkan Büyükekşi, şunları kaydetti:

        "EURO 2032'yi aldık ve tüm şartlarımızın yeterli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortak olarak Türkiye'de düzenleyeceğiz. Antalya, Bolu ve Afyon gibi birçok şehrimize tüm dünyadan kamp yapmak için futbolcular geliyor. Altyapımız, otellerimiz hazır, biz de bu 9 yıl içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

        Kulüplerin şirketleşmesine de önem verdiklerini aktaran Büyükekşi, "Özellikle Fransa, ABD ve İngiltere'de birçok kulübe yabancı yatırımcılar yatırım yapmış durumda. Türkiye'de de Göztepe ile bir ilk başlamış oldu. Bu konuyu önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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