TFF'den yeni sponsorluk anlaşması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gözlük sektörü kuruluşlarından Zeno Grup Optik arasında 2 yıllık resmi sponsorluk anlaşması imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Zeno Grup Optik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaldırım katıldı.

Anlaşma kapsamında Zeno Grup Optik çatısı altındaki gözlük markası Reacher, 2 yıl boyunca Türkiye milli takımlarının resmi tedarik sponsoru oldu.

Törende açıklamada bulunan başkan Hacıosmanoğlu, iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek "Bu anlaşma, milli takımlarımızın gücüne güç katacak. Anlaşma, Türk futbolunun gelişimine destek olacak. Zeno Grup Optik'e maddi ve manevi katkıları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Kaldırım da anlaşmayla ilgili olarak, "Reacher olarak sporcuların performansını destekleyen, göz sağlığını en üst düzeyde koruyan ürünler geliştiriyoruz. TFF ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli iş birliği sayesinde, milli takımlarımıza en iyi optik çözümleri sunmanın gururunu yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İmza töreninin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ahmet Kaldırım'a 10 numaralı milli takım forması hediye etti.