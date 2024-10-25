Dünyanın en tanınan ekonomi yayınlarından olan The Economist'in 'obituary' (ölenin ardından yazılan biyografik içeriği de bulunan yazılar) sayfasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu bir yazı yayımlandı.

Yazıda elebaşı için bilgin, öğretmen ve aktivist gibi yüceltici sıfatlar kullanıldı. REKLAM The Economist, yazıyı sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşımın altındaki yorumlarda FETÖ elebaşı için "terörist", "vatan haini" ifadeleri kullanılırken The Economist'e de tepki gösterildi.