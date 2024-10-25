The Economist'te FETÖ övgüsü!
Firari olarak yaşadığı ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için övgü dolu yazı yayımlayan The Economist'e sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi
Dünyanın en tanınan ekonomi yayınlarından olan The Economist'in 'obituary' (ölenin ardından yazılan biyografik içeriği de bulunan yazılar) sayfasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övgü dolu bir yazı yayımlandı.
Yazıda elebaşı için bilgin, öğretmen ve aktivist gibi yüceltici sıfatlar kullanıldı.
The Economist, yazıyı sosyal medya hesabından da paylaştı. Paylaşımın altındaki yorumlarda FETÖ elebaşı için "terörist", "vatan haini" ifadeleri kullanılırken The Economist'e de tepki gösterildi.