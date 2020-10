Emre Namoğlu enamoglu@haberturk.com



Geçtiğimiz günlerde lisede izlemeye başladığım ve nerdeyse birlikte büyüdüğümüz The Walking Dead dizisinin hayran olduğum oyuncuları ve yazarıyla sohbet etme şansına sahip oldum.

Son 10 yıldır her sezonuyla televizyon dünyasında olay yaratan bir şekilde dizi severlerin hayatına giren The Walking Dead'in final bölümünü herkes gibi ben de merak ve heyecanla bekliyordum. Ancak tüm dünyanın etkisi altında olduğu pandemi sürecinde dizinin çekimlerine ara verildi ve final bölümü ertelendi. Bu erteleme benimle birlikte dizinin hayranlarında hayal kırıklığına neden olup, hepimizi üzerken yapımcılar bizlere güzel bir sürpriz yaptı. 10. Sezona 6 bölüm daha eklendi... Dizinin yıldızları Norman Reedus, Lauren Cohan ile yazarı Angela Kang'le sohbetimizden anladığım beklediğinize değeceğine emin olabilirsiniz. Şimdi 5 Ekim Pazartesi günü 21.30'da FX kanalında yayınlanacak yeni bölüme kadar dizinin yıldızlarının açıklamalarıyla heyecanınızı biraz olsun dindirebilirsiniz...

NORMAN REEDUS (Daryl)



Geride bıraktığımız 10 seneden sonra diziyi nasıl tanımlarsınız, bunun sadece bir zombi dizisi olmadığını söylemiştiniz?

Bence bu bir aile, birlik ve beraberlik şovu. Çok farklı bölgelerden farklı insanların nasıl bir araya geldiğini ve ilerleme kaydedişinin üzerinde duruyor. İnsanların arkadaş olarak birleşip bu yolda sadece bu şekilde ilerleyebileceklerini kavradıklarını gösteriyor. Bu da onları güçlendiren şeyin temelinde yatıyor aslında. Ben de şahsi olarak bunca senelik beraberliğin ardından hepsine bağlanmış hissediyorum ve onlarla görüşüyorum.

Dizi başlayalı yaklaşık 10 yıl oldu ve zaman geçtikçe şüphesiz ki siz de değişiyorsunuz. Karakterinizin devamlılığını korumak için neler yapıyorsunuz?



Biz bu diziye 6 bölümle başladık ve devamında 16 bölüm daha çektik. Yani yılın büyük bir kısmında Daryl olarak rol yapıyorum. Yüz hareketlerim ve mimiklerim üzerinde pratik yapmaya başladım. Kolaylıkla karakterime geçebiliyordum. Hatırladığım kadarıyla New York’tan Georgia’ya arabamla giderken yol tabelalarını gördüğümde Daryl aksanıyla okurdum ve ekibimizin çoğu kısmı da oralı olduğu için hazırlanmada sorun yaşamıyordum. Gün içerisinde küçük şeyler yapıp unutmamaya çalışıyorum ve zaten şimdi 10 sene oldu ve istediğim zaman karaktere bürünüp kolayca çıkabiliyorum.

Dizideki karakterler iyi ve kötü olmak arasında gelgitler yaşıyorlar. Sen o dünyada sadece hayatta kalmayı mı düşünürdün yoksa bulunduğun topluluğun iyiliği için mi uğraşırdın?



Sanırım ikisi dengeli gidiyor. Başkaları için canını feda etmeyi göze aldığın bir durumla karşılaştığında bunu yapmayı düşünmek çok zor çünkü bu işin öteki tarafında da deneyimli olmak gerekir. Sanırım herkesin içinde karanlık ve aydınlık tarafı var. Bana benim içinde karanlık yok desen sana inanmazdım. Doğrusu seni sevmezdim bile. Sanırım bu iki duygu birlikte gidiyor.

LAUREN COHAN (Maggie)



Bu sezon çok büyük setlerin kurulduğunu ve aksiyon sahnelerinin büyüklüğü dikkatimizi çekiyor. Nasıl bir hazırlık yaptınız?



Aslında bu soruyu sorduğunda ilk aklıma gelen şey aksiyon sahnelerinin koreografi olduğunu unutmam oldu. Çünkü bu sahnelerin hepsi hazırlanıp prova yapılıyor ve en eğlendiğim kısımlarından birisi de bu. Önümüzdeki bölümde büyük bir sahne var ve bunu düşündükçe biraz zorlanabiliyorsunuz fakat yönetmenimiz ve ekibimiz çok detaylı çalışmalarıyla bizi her türlü koşula hazır ve rahat hale getiriyor.

ANGELA KANG (Senarist)

Dizide pek çok beklenmedik ölüm var ve merak ediyorum bir karakteri öldürmek zorunda kaldığınız oldu mu veya bir karakteri sevdiğiniz için öldürmediğiniz?

Evet bunu kendi aramızda da konuşuyorduk. Bir karakterinizi oyun dışı bırakmak gerçekten çok üzücü. Walking Dead ortamına geldiğiniz zaman ilk kabullenmeniz gereken şey şovun doğasında bu ölümlerin sürekli var olacağı ve ilerlemesi için gerekli olduğunu kavramanızdır. Ekibimiz doğru kadroyu seçmek için çok uğraşıyor ve bir yazar için karakterin rolünü sonlandırmak çok zor. Aynı zamanda birbirinden yetenekli oyuncular ve kişilerle çalıştığınız da aklınızın bir köşesinde olduğu için onlardan ayrılacağınızı bilmek kolay olmuyor.

Sorunun ikinci kısmına gelecek olursam, evet diyemeyeceğim çünkü bütün ekip arkadaşlarımızı çok seviyorum. Kimse kimseden daha az sevilmiyor.