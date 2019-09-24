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HaberlerTurizmThomas Cook yöneticilerine soruşturma

Thomas Cook yöneticilerine soruşturma açıldı

İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un yöneticilerine soruşturma açıldı. İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Bakanı Andrea Leadsom'un talimatı ile açılan söz konusu soruşturmada, şirketin yöneticilerinin iflasta rolü olup olmadığı incelenecek. Leadsom, "Felaketi önlemeye yönelik adımların atıldığından emin olmak için soruşturma başlattık" dedi

Thomas

Thomas Cook'un iflası tüm dünyada şok etkisi yarattığı gibi, şirketin merkezinin bulunduğu İngiltere'de ise tartışmaları alevlendirdi.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Bakanı Andrea Leadsom, şirketin yöneticilerinin iflasta rolü olup olmadığının soruşturulması talimatını verdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Leadsom, "Felaketi önlemeye yönelik adımların atıldığından emin olmak için soruşturma başlattık" dedi.

'SORUMLULUK DEVLETE KALMAMALI'

Öte yandan şirketin devlet tarafından kurtarılmasına karşı çıkanların başında gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, New York'ta yaptığı açıklamada, devletin birkaç yöneticinin verdiği yanlış kararların sorumluluğunu üzerine almaması gerektiğini söyledi.

Johnson, "Şirket bu haldeyken yöneticilerinin yüklü maaş almasını doğru bulmuyorum" dedi.

Yılda 19 milyon kişiye tatil yaptıran Thomas Cook'un, hali hazırda 600 bin müşterisi çeşitli lokasyonlarda tatillerine devam ediyor.

2.1 milyar pound civarında bir borcu bulunduğu tahmin edilen şirketin, sadece borç faizi ödemek için yılda 3 milyon tatil paketi satması gerekiyor.

Şirketin CEO'su Peter Fankhauser'in kazancının 2015'ten bu yana 8.3 milyon pound olduğu açıklanıyor.

İngiliz havacılık kuruluşları, Pazartesi gününden beri 64 uçakla 14 bin 700 kişinin İngiltere'ye geri getirildiğini açıklandı. Önümüzdeki 3 hafta içinde kalan 135 bin İngiliz tatilcinin daha ülkelerine geri götürülmesi planlanıyor.

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