THY Basın Müşaviri Üstün, Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandığını bildirdi

AA

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı operasyonlarının, havalimanı otoritesine gelen bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulduğunu ifade ederek, "Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." bilgisini verdi.