Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İlknur'u sokakta defalarca bıçakladı! Sevgili katili - En son haberler

        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 38 yaşındaki Ali İhsan Kaya, sokakta tartıştığı kız arkadaşı 35 yaşındaki İlknur Çetin'i defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 07:34 Güncelleme: 26.04.2024 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'da olay, dün saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya (38) ile kız arkadaşı İlknur Çetin (35) arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

        İLKNUR'U DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Ali İhsan Kaya yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. İlknur Çetin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Ali İhsan Kaya olduğunu belirledi. Atatürk Caddesi'nde elektrikli bisiklet süren Ali İhsan Kaya, polis ekiplerince durdurulup, gözaltına alındı.

        CİNAYETİN NEDENİ KISKANÇLIK

        Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        Kadın öğretmene yumruklu şiddet!
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu?
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Barıştan sorumluydu, barış karşıtı kampanyayla suçlandı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        Çanakkale Boğazı'nda gemi yangını
        BM'den Suriye açıklaması
        BM'den Suriye açıklaması
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı