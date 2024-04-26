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        Haberler Dünya Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama: "Çok rahatsız edici"

        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama: "Çok rahatsız edici"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan üç toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 392'ye ulaştı. ABD Savunma Bakanlığı, toplu mezarlarla ilgili haberlerin "çok rahatsız edici" olduğunu, konunun soruşturulması gerektiğini belirtti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 26.04.2024 - 07:27
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        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesinin ardından Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan üç toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 392'ye ulaştı.

        Han Yunus'taki Sivil Savunma Birimi Müdürü Yamin Ebu Süleyman, düzenlediği basın toplantısında Nasır Hastanesi yerleşkesinde bulunan toplu mezarlardaki arama çalışmalarında 58 cesedin daha bulunduğunu ifade etti.

        Ebu Süleyman, "Nasır Hastanesi yerleşkesinde 392 cesedin bulunduğu 3 toplu mezar tespit edildi. Cesetlerin bazılarında işkence gördüklerine ve infaz edildiklerine yönelik izler bulundu. Bazılarının ise canlı canlı gömüldüğünü tahmin ediyoruz." dedi.

        Arama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ebu Süleyman, "Çalışmalarda çocuk cesetlerine rastladık. Hastanedeki toplu mezarlarda çocuk cesetlerinin bulunma sebebini henüz bilmiyoruz." ifadesini kullandı.

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        Ebu Süleyman, "İşgalci İsrail askerleri, hastanenin yerleşkesinde çok sayıda cesedi plastik poşetlerle 3 metre derinliğe gömdü. Bu da çürümeyi hızlandırdı." şeklinde konuştu.

        "165 CESEDİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI"

        Bazı cesetlerin teşhis edilemeyecek halde olduğuna işaret eden Ebu Süleyman, "165 cesedin kimlik tespiti yapılamadı. İsrail askerlerinin cesetleri plastik poşetlere sarması çürümeyi hızlandırdı ve kimlik tespitini imkansız hale getirdi." dedi.

        Ebu Süleyman, uluslararası topluma "İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları açığa çıkarmak için insan hakları kuruluşları ile uluslararası medyanın bölgeye girişlerine izin verilmesi" çağrısında bulundu.

        Sivil Savunma ekibinden Muhammed Mugayir de İsrail askerleri tarafından öldürülen, plastik kelepçelerle bağlanan ve üzerlerinde işkence izleri taşıyan cesetlerin bulunduğu bir videoyu basın mensuplarıyla paylaştı.

        Mugayir, "Nasır Hastanesi'nde bulunan cesetler işkence ve infaz şüphelerini ortaya koyuyor. " ifadesini kullandı.

        Bulunan cesetlerin Filistin halkı tarafından gömülmüş olamayacağını vurgulayan Mugayir, "Cesetlerin toprağın 3 metre derinliğe gömülmesi Gazze halkının defin yöntemlerine aykırıdır." dedi.

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        İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmıştı.

        Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.

        İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.

        PENTAGON: ÇOK RAHATSIZ EDİCİ

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze’de ortaya çıkan toplu mezarlarla ilgili haberlerin "çok rahatsız edici" olduğunu, konunun soruşturulması gerektiğini belirtti.

        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında soruları cevapladı. Gazze'deki toplu mezarlara ilişkin haberler için "çok rahatsız edici" ifadesini kullanan Ryder, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in İsrailli mevkidaşı ile bu konuda herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

        Ryder, ABD hükümetinin bunu İsraillilerle çeşitli düzeylerde gündeme getirdiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı açısından bu haberlerin detaylı bir şekilde soruşturulması ve incelenmesi gerektiğine inanmamız dışında sunabileceğim hiçbir şey yok." dedi.

        İsrail ordusunun Gazze'de aylardır süren karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmesiyle kentte toplu mezarlar bulunmaya başlamıştı. Filistinli kaynaklar, İsrail askerleri tarafından öldürülen kadın ve erkek çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cesedinin çıkarıldığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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