Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı! Aydın'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 29 yaşındaki Ayşe Cihan Harman yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı. Çiftin, geçen yıl 7.5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman'ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu; doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan çiftin kızlarının, Aydın'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez gördüğü ve Harman Ailesi'nin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada kazanın yaşandığı öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.04.2024 - 08:09 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:47 facebook

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