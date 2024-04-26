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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da acı haber: Bebeğin görmeye başladığı gün anne gözlerini kapadı! - Güncel haberler

        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!

        Aydın'da, otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 29 yaşındaki Ayşe Cihan Harman yaşamını yitirdi, sürücü eşi ve 1 yaşındaki kızı yaralandı. Çiftin, geçen yıl 7.5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman'ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu; doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan çiftin kızlarının, Aydın'da özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez gördüğü ve Harman Ailesi'nin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada kazanın yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 08:09 Güncelleme: 26.04.2024 - 08:47
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        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
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        Aydın'ın Çine ilçesinde kaza, dün saat 12.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Söğütçük mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Harman (29) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

        ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre kazada, Ziraat Mühendisi Ayşe Cihan Harman hayatını kaybetti, eşi Hayrettin Harman ile 1 yaşındaki kızı D.H. yaralandı.

        BABA İLE KIZININ DURUMU İYİ

        İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ayşe Cihan Harman'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        BEBEKLERİNDE GÖRME BOZUKLUĞU VARDI

        Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman çiftinin, geçen yıl 7.5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman’ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu öğrenildi. Doğduğundan beri görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, Aydın'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyonla ilk kez gördüğü belirtildi.

        BEBEĞİ DÜNYAYA GÖZÜNÜ AÇTI O KAPADI

        Hastaneden taburcu olan Harman Ailesinin bu mutlulukla evlerine dönüş yaptıkları sırada meydana gelen kazada anne Harman'ın yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kızları gözlerini hayata açtığı gün yaşamını yitiren anne Harman'ın, bugün öğle namazına müteakip Bayır'da toprağa verileceği öğrenildi.

        TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

        Kazada yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak ayağında kırık oluşan kızlarının, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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        #Aydın
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