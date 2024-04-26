Son dakika haberi İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme! Eskişehir'de yaşanan ve ikinci Kadir Şeker vakası olarak nitelenen olayda sıcak bir gelişme yaşandı. Kentte eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı engellemek isterken bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daşkıran, 5 yıllık hapis cezası onanınca bugün tutuklandı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:51 facebook

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