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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tolga Daşkıran davasında ceza onandı! İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!

        Eskişehir'de yaşanan ve ikinci Kadir Şeker vakası olarak nitelenen olayda sıcak bir gelişme yaşandı. Kentte eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu sanık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı engellemek isterken bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daşkıran, 5 yıllık hapis cezası onanınca bugün tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 10:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 10:51
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        İkinci Kadir Şeker vakasında flaş gelişme!
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