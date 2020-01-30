SON DAKİKA!

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Türk Hava Yolları ( THY) koronavirüs salgını nedeniyle talebin düştüğü Çin'e seferlerini azaltıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir. Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır." diye yazdı.

— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 30, 2020

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways'in ardından Alman havayolu şirketi Lufthansa da dün Çin'e uçuşlarını durdurduğunu duyurmuştu. Çin'e seferlerini askıya alan havayolu şirketleri arasında Endonezyalı Lion Air, Koreli Seoul Air, Finlandiya merkezli Finnair, ABD'li United da yer alıyor.

Air Canada'dan 28 Ocak tarihinde yapılan açıklamada Çin'e yapılan bazı uçuşların beklenen talebe ulaşılmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi. Hong Konglu havayolu Cathay Pacific 30 Ocak'tan Mart sonuna kadar Çin anakarasına gerçekleştirilecek uçuş kapasitelerinin hükümet kararı ve pazar talepleri doğrultusunda kademeli olarak yarıdan aza indirileceğini açıkladı.