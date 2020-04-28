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THY'den yeni tarih

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle uçuşları durdurma kararının 28 Mayıs’a uzatıldığını duyurdu.

son dakika
HABERTURK.COM

Türk Hava Yolları ( THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç ve dış hat tarifeli seferlerinin 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.  Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Biliyoruz zor, ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız' dedi.

THY'nin internet sitesinde de şu duyuru yer aldı:

''Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.''

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