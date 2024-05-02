THY Emlak Konut kura sonuçları açıklanıyor: 2024 Emlak Konut THY Arnavutköy kura çekimi ne zaman?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir kura çekimi için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen THY Emlak Konut projesi kura çekimi tarihi son dakika açıklandı. Toplam 461 bin 361 vatandaşın başvurduğu projede, hak sahipleri noter huzurunda canlı yayınla belirlenecek. İstanbul'daki 1+1, 2+1, 3+1 evlerden birine sahip olma hayaliyle başvurularını tamamlayanlar "THY Emlak Konut projesi kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, THY Emlak Konut projesi kura sonuçları isim listesi sorgulama hakkında bilgiler...
THY Emlak Konut iş birliğinde gerçekleştirilen Arnavutköy Yenişehir projesi kura çekimi bekleniyor. İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvuruları 5 Haziran 2023 tarihinde tamamlandı. THY Emlak Konut kura çekimi tarihi ise son dakika açıklamasıyla belli oldu. Peki, THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman? İşte, Emlak Konut THY kura sonuçları hakkında detaylar...
THY EMLAK KONUT ANAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul’da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları iş birliği ile hayata geçirilen ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura çekimi 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 10.00 da Emlak Konut sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.
SIFIR ATIK ALTYAPISINA SAHİP MODERN YAŞAM ALANI OLARAK GELİŞTİRDİK
İstanbul Arnavutköy’de hayata geçirilen Yenişehir Evleri Projesi’ne, İstanbul’da ikamet eden ve ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini belirten Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, şunları kaydetti:
“Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz.
Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik.”
THY EMLAK KONUT ARVANUTKÖY PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
Projeye 461 bin 361 başvuru yapıldığını ifade eden Erdem, “Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde beklenen kura çekilişini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de özellikle gençlerin, engelli, şehit ve gazi yakınlarının da ev sahibi olmasını istediği bu projede; toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 25 İNDİRİM YAPILACAK!
“Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi” ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, bin 851 adet 2+1 ve bin adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Emlak Konut, erişilebilir satış şartları politikasını Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesinde de uygulamaya devam ediyor.
Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor. Ayrıntılı bilgilere "emlakkonut.com.tr" adresinden ve 444 36 55 telefon numarasından ulaşabilecek.