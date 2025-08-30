Habertürk
        Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bilet kampanyası düzenledi. Şirket, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak kampanyanın detaylarını paylaştı. Buna göre yolcular, 30-31 Ağustos tarihlerinde alacakları biletlerle belirli bir tarih aralığında Türkiye'nin farklı şehirlerine 1.030 TL'den başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel kampanya kapsamında 125.000 adet koltuk arz edildi. Peki, THY bilet kampanyası hangi şehirlerde geçerli, nasıl alınır ve bilet fiyatları ne kadar? İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel THY indirimli bilet kampanyası 2025 hakkında detaylı bilgiler...

        Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. Buna göre THY, yurt içi 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Zafer Bayramı’na özel kampanya kapsamında 30-31 Ağustos tarihlerinde alınan ucuz uçak bileti kampanyası belirli bir tarih aralığında geçerli olacak. Peki, 2025 THY indirimli bilet kampanyası hangi şehirleri kapsıyor, bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır, uçuşlar ne zaman? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel THY indirimli bilet kampanyası detayları...

        THY'DEN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA ÖZEL BİLET KAMPANYASI!

        Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), Zafer Bayramı’na özel olarak kampanya düzenledi.

        Şirket yurt içi uçuşlarda geçerli olacak kampanyanın ayrıntılarını paylaştı. Buna göre indirimli biletler, 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde satışta olacak.

        Yolcular, Türkiye’nin farklı şehirlerine 1 Kasım 2025-15 Ocak 2026 tarihleri arasında 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

        Kampanya kapsamında 26 Aralık 2025-1 Ocak 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar ise uygulama dışında bırakıldı.

        KAMPANYA KOŞULLARI

        Kampanya 30 Ağustos 2025 (dahil) – 31 Ağustos 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Kasım 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerlidir.

        Kampanya 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli değildir.

        Kampanya İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, Türk Hava Yolları Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerlidir.

        Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretlerdir.

        Kampanya, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamamaktadır.

        Kampanya sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir. Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı çıkışlı uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare (ortak) seferlerde ve AJet uçuşlarında geçerli değildir.

        Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 1.030 TRY'dir.

        Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly ücret sınıfında ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.680 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 1.880 TRY’dir. Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly ücret sınıfında 1.580 TRY, PrimeFly ücret sınıfında 1.780 TRY’dir.

        Kampanya, Türk Hava Yolları Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulamasında geçerlidir. Satış ofisleri ve seyahat acentelerinden alınan biletlerin ücretleri değişkenlik gösterebilir.

        Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanmalıdır. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli değildir.

        Kampanya kapsamında Ecofly ücret sınıfından alınan biletlerde değişiklik ve iptale izin verilmez.

        Kampanya kapsamında sunulan ücrete tüm vergi ve harçlar dahildir.

        Kampanyalı biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

        Kampanya kapsamında sunulan ücretler diğer indirim haklarıyla birleştirilemez.

        Türk Hava Yolları kampanya kural ve koşullarını, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme, kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.

        Kampanya grup rezervasyonları için geçerli değildir.

        Kampanya kapsamında 125.000 adet koltuk arz edilecektir.

        THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NE KADAR?

        Çıkış Noktası: İstanbul

        Varış Noktası: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir

        Tek Yön Ecofly: 1.030 TL

        Tek Yön Extrafly: 1.680 TL

        Tek Yön Primefly: 1.880 TL

        Çıkış Noktası: İstanbul

        Varış Noktası: Türkiye'deki diğer şehirler

        Tek Yön Ecofly: 1.030 TL

        Tek Yön Extrafly: 1.580 TL

        Tek Yön Primefly: 1.780 TL

        Çıkış Noktası: İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir

        Varış Noktası: İstanbul

        Tek Yön Ecofly: 1.030 TL

        Tek Yön Extrafly: 1.680 TL

        Tek Yön Primefly: 1.880 TL

        Çıkış Noktası: Türkiye'deki diğer şehirler

        Varış Noktası: İstanbul

        Tek Yön Ecofly: 1.030 TL

        Tek Yön Extrafly: 1.580 TL

        Tek Yön Primefly: 1.780 TL

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
