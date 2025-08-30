Türk Hava Yolları (THY) avantajlı fiyatlarla seyahat imkanı sunmaya devam ediyor. Şirket, son olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel dikkat çeken bir kampanya başlattı. Buna göre THY, yurt içi 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla uçuş gerçekleştirecek. Zafer Bayramı’na özel kampanya kapsamında 30-31 Ağustos tarihlerinde alınan ucuz uçak bileti kampanyası belirli bir tarih aralığında geçerli olacak. Peki, 2025 THY indirimli bilet kampanyası hangi şehirleri kapsıyor, bilet fiyatları ne kadar, nasıl alınır, uçuşlar ne zaman? İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel THY indirimli bilet kampanyası detayları...