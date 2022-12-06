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THY'nin değeri Lufthansa'yı geçti

Türk Hava Yolları'nın (THY) piyasa değeri toplamda 9.78 milyar Euro'ya ulaşarak Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın 9.28 milyar Euro'luk piyasa değerini aştı

THY'nin değeri Lufthansa'yı geçti
THY'nin değeri Lufthansa'yı geçti
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AA

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi THY’nin piyasa değeri, Almanya’nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Lufthansa'nın piyasa değerinin üstüne çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören THY'nin piyasa değeri, dün hisse senedi fiyatının yüzde 8 artarak 138,60 liraya çıkmasıyla 191,3 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin 31 Aralık 2021'de 20,02 TL olan hisse fiyatı, yılbaşından bu yana rekor üzerine rekor kırarak yüzde 592,3 arttı.

Böylece cari kurla (19,56 lira) 9,78 milyar Euro'ya ulaşan THY’nin toplam piyasa değeri, Alman bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa'nın 9,28 milyar Euro olan piyasa değerini geride bıraktı.

THY'nin hisse fiyatı ayrıca dün 141 TL ile tarihi zirveyi gördü.

Lufthansa'nın hisse fiyatı ise yılbaşından bu yana yüzde 25,7 artarak 6,18 avrodan 7,77 avroya çıktı.

İFLAS NOKTASINA GELMİŞTİ

THY, Kovid-19 salgınının olumsuz finansal koşullarını hızlıca atlatıp küresel ölçekte yaptığı atılımlarla 2022’de karını çok güçlü bir şekilde artırırken, Lufthansa’nın salgın sonrası toparlanması çok kolay olmadı.

Yılın 3. çeyreği itibarıyla THY'nin toplam gelirleri, 6,1 milyar dolar ile 2019'un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aşarken, kargo gelirleri, aynı dönemde yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son açıklanan finansal sonuçlara göre THY'nin 3 çeyrekteki net dönem kârı ise 1,5 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgını, küresel havacılık sektörünü büyük bir krize girmesine sebep olurken, Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın da sahibi olan Lufthansa Grubu, söz konusu salgın nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti.

Başta Alman hükümeti olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Belçika hükümetleri 2020’de 9 milyar Euro'luk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı. Şirket, bu kurtarma paketinin sadece bir kısmını kullanmak zorunda kalmıştı.

Salgında yolcu talebinin çok düşmesi nedeniyle, hava yolu şirketlerinin sermaye artırımı yoluyla fon toplaması zorlaşmıştı. Yolcu talebinin toparlanmasıyla Lufthansa Grubu, kamu kurtarma paketinin bir kısmını geri ödemek için Ekim 2020’de 2,14 milyar Euro'luk sermaye artırımına gitmişti.

Öte yandan, Lufthansa Grubu, Kovid-19 salgınında küresel seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının yazın uçuş talebini artırmasıyla, 2021'in üçüncü çeyreğinde "Kovid-19 krizinde ilk kez" faaliyet karı açıklamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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