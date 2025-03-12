THY Take-Off 101 yarı zamanlı öğrenci programı başvuruları ne zaman bitiyor, kimler başvurabilir?
Türk Hava Yolları, lisans öğrencilerine yarı zamanlı çalışma imkânı sunan Take-Off 101 programına başvurular sürüyor. Programa kabul edilen öğrenciler okurken, çalışma şansı bulabilecek. Kabul edilenler, İstanbul'daki ofislerde haftada en fazla 30 saat olmak üzere, en az 2 tam gün çalışma imkânı elde edecek. İşte, THY Take-Off 101 programına dair tüm detaylar…
Türk Hava Yolları, Take-Off 101 programı ile lisans 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yarı zamanlı iş deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. Program kapsamında farklı departmanlarda görev alacak adayların, iyi derecede İngilizce bilmesi, 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olması ve genel not ortalamasının en az 76 veya 3,00 olması gibi belirli şartları karşılaması gerekiyor. Peki, THY Take-Off 101 başvuruları hangi tarihte sona eriyor? İşte detaylar…
THY TAKE-OFF 101 PORGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 24 Şubat'ta başladı ve 29 Mart 2025 tarihine kadar sürecek.
TAKE-OFF 101 PORGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
- T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,
- 01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,
- En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,
- Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;
2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027
3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026
4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026
- Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,
- İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,
- Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
- İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)
BAŞVURU EVE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
- Değerlendirme süreci; online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, fikir maratonu, kişilik envanteri, İngilizce mülakatı, yüz yüze İK ve iş birimi teknik mülakatı aşamalarından oluşmaktadır. İhtiyaç durumunda ek değerlendirme adımları uygulanabilecektir.
- Zorunlu stajı olan adaylarımız part-time çalışma sürecinde stajlarını çalıştıkları birimde gerçekleştirebilecektir.
TAKE-OFF 101 PORGRAMI ÇALIŞMA DEPARTMANLARI
Çalışan Fonksiyonu
Regülasyon ve Standartlara Uyum Fonksiyonu
Finansal Fonksiyon
Operasyon Fonksiyonu
Gelir Satış Fonksiyonu
Marka ve Müşteri Fonksiyonu
Planlanma Fonksiyonu
İnovasyon ve Teknoloji Fonksiyonu
Teknik Fonksiyonu