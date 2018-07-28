Tianjin Songjiang - Changchun YaTai maçı heyecanı

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında Tianjin Songjiang ile Changchun YaTai, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:35. 18 puanlı Tianjin Songjiang 8. sırada bulunuyor, Changchun YaTai 14 puana sahip ve 13. sırada. Tianjin Songjiang, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Changchun YaTai, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 457 kodlu maçı oynayanlar; Tianjin Songjiang galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Changchun YaTai galibiyet oranı 3.20. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Tianjin Songjiang son hafta oynanan Guangzhou maçında 1-2 kazandı.

Changchun YaTai ise Beijing Guoan maçında 1-2 kazandı.

Tianjin Songjiang, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 10 gol yedi.

Changchun YaTai, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Changchun YaTai 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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