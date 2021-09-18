Ticaret Bakanı Muş: "İhracatın finansmanı konusuna önümüzdeki dönemde daha çok eğileceğiz"

AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın finansmanı konusuna gelecek dönemde daha çok eğileceklerini belirterek, "Çünkü biz biliyoruz ki ihracatın finansmanı meselesinin ortaya çıkarabileceği olumlu sonuçlar göz önünde alındığında ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğu aşikardır." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Muş, ihracatın Türkiye ekonomisinin lokomotifi haline geldiğini, ihracatçıların, salgın döneminde bile tüm zorluklara göğüs gererek Türkiye markasını dünyanın dört bir yanına ulaştırdıklarını söyledi.

Küresel salgınla birlikte yaşanan sıkıntılardan, navlun fiyatlarının artmasından, küresel tedarik zincirindeki kırılmalardan, çip ve bazı ham maddelerin tedarikinde yaşanan sorunlardan bahseden Muş, fabrikaların üretimi durdurmak zorunda kaldığı bu olumsuz dönemden Türkiye'nin alnının akıyla sıyrıldığını anlattı.

Muş, "Türkiye, bu zor zamanlarda, güçlü ve krizlere dayanıklı ekonomisiyle tüm dünyaya güven vermiş, küresel anlamda önemli bir ticaret ortağı haline gelmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin 2020'de ve bu yılın ikinci çeyreğinde yakaladığı pozitif büyüme oranlarından ve sağlanan başarıdan bahseden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu başarıyı güçlü alt yapısı, istihdamı ve yönetimiyle başarmıştır. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen ihracatımızda ivme bu yıl da güçlenerek devam etmektedir. İhracatımızdaki bu başarının sırrı salgın kaynaklı böyle bir zor dönemde ihracatçılarımızın taahhütlerinin arkalarında durmaları, yoğun talebe kapasite artırımıyla karşılık vermeleri, kaliteli ürün ve rekabetçi fiyatlarıyla coğrafya avantajını ustaca kullanmalarında yatmaktadır. Bu güçlü performansla ihracat, Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam etmektedir."

"CARİ FAZLAYLA BİRLİKTE ENFLASYON İNECEK, FİNANSMAN MALİYETLERİ DÜŞECEKTİR"

Bakan Muş, sağlıklı ve dengeli bir ekonominin olmazsa olmazı olan ihracata dayalı büyümenin, Türkiye'nin başarısı olduğunu belirterek, hükümet olarak gösterilen özverinin farkında olduklarını söyledi.

Önlerine çıkan engelleri kaldırmak için tüm güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Muş, şu açıklamalarda bulundu:

"İhracatçılarımızın finansmana erişimine ilişkin çok önemli çalışmalar yapıyoruz. İhracatın finansmanı konusuna önümüzdeki dönemde daha çok eğileceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ihracatın finansmanı meselesinin ortaya çıkarabileceği olumlu sonuçlar göz önüne alındığında ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olduğu aşikardır. Zira ihracata verilen her bir destek döviz olarak geri gelmektedir. İhracata verdiğimiz bu destekler ve sizlerin gayretiyle mal ve hizmet ticaretinde fazla veren bir ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz; cari açık konusunu milletimizin ve ekonomimizin gündeminden tamamen çıkarmak, devletimiz ile bu cari açık sorunu arasında yıkılmaz bir duvar örmektir."

Muş, bu yıkılmaz duvarın en sağlam taşlarının da mal ve hizmet ihracatı olacağının altını çizdi.

Ticaret Bakanı Muş, Türkiye olarak bugünlere doğal kaynaklarla değil, çalışarak, üreterek ve mücadele ederek geldiklerini belirterek, elde edilen tüm kazanımlarda milletin emeği ve göz nurunun bulunduğunu söyledi.

Mal ve hizmet ihracatının katkısıyla ülke olarak cari fazla vermeye başladıklarında sermaye birikiminin artacağını dile getiren Muş, kur baskısının azalacağını, enflasyonun ineceğini ve finansman maliyetlerinin azalacağını anlattı.

Muş, "İşte o zaman güzel ülkenin sevdalıları olarak çok daha büyük çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ihracatta menzilini artırmak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Muş, "Biliyorsunuz bizim ülkemizin ihracatçıları daha çok yakın coğrafyalarla ticareti geliştirmiş durumda. Biz diyoruz ki; 'Saha uzak ülkelere de Türk ürünlerini ulaştıralım. İhracatçılar bayrağımızı dünyanın dört bir köşesinde dalgalandırsın." açıklamasında bulundu.

Muş, gelecek dönemde AB'ye ihracatı daha yukarılara taşıyacaklarını belirterek, Yeşil Mutabakat hedeflerinin ihracatçıların önünde bir engel olmaması için gereken tüm adımları attıklarını ve atmaya devam edeceklerini söyledi.