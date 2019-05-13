ABD'nin geçen cuma Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne ek vergi getirmesiyle alevlenen 'ticaret savaşı' sert açıklamalar eşliğinde devam ediyor. ABD'nin aldığı bu son karara nasıl cevap vereceklerini yakında açıklayacaklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang "Bekleyin ve görün. Daha önce de söylediğimiz gibi ek vergiler(tarifeler) hiçbir sorunun çözümü değil. Dış baskılara asla teslim olmayacağız. Yasal haklarımızı koruyacak güvene ve beceriye sahibiz" açıklamasında bulundu.

ACI MEYVEYİ YUTMAYACAĞIZ

Çin'de ABD'ye yönelik sert sözler sadece Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Shuang'ın açıklamalarıyla sınırlı kalmadı. Yönetimdeki Komünist Parti'nin resmi yayın organı olan People's Daily gazetesinde de ABD'ye yönelik sert eleştiriler yer aldı. Gazetede yayımlanan değerlendirmede "Çin asla ülkenin saygınlığından taviz vermeyecektir. Kimse Çin'in temel çıkarlarına zarar verecek acı bir meyveyi yutmasını beklemesin" ifadeleri yer aldı. Çin devlet televizyonunda ise ABD'nin yeni tarife kararının tamamen kontrol edilebilir olduğu belirtildi. Yaşanan gerilime özel yayımlanan programda "Çok önemli bir karar değil. Çin krizi fırsata çevirebilir ve bu sayede gücünü test etme fırsatı bulabilir. Bu süreçten ülke çok daha güçlenmiş bir şekilde çıkabilir" görüşü yer aldı.

ASIL ZARARI ABD GÖRECEK

Bunun yanında Çinli uzmanlar ABD'nin aldığı kararla asıl zararı kendisine vereceğini savunuyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nde araştırmacı olan Gao Lingyun dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında devam eden ticaret savaşıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Kısa vadede ek tarifelerin maliyetini Çin ve ABD paylaşacak. Ancak 3 ila 6 ay sonrasında asıl bedeliABD'deki perakende şirketleri ve tüketiciler ödeyecek. Bizim hesaplarımıza göre Çinli üreticiler ek vergilerin getirdiği maliyet yükünün yüzde 10'unu karşılayacak. Yüzde 90'ı ise ABD'lilerden çıkacak" dedi.

KENDİ SORUNLARINA ODAKLANMALI

Çin Ulusal Gelişim ve Reform Komisyonu Akademi Komitesi Genel Sekreteri Zhang Yansheng ise "Çin hükümeti kendi sorunlarına odaklanmalı. İhracatçılarımızın bu zor zamanlardan zarar görmeden çıkmasını önceliği haline getirmeli" değerlendirmesinde bulundu. Çin'in Renmin Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Cheng Dawei ise "Dünyada ne olursa olsun Çin kendi ekonomisi geliştirebilir" diye konuştu.