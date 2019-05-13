ABD Başkanı Trump, Twitter iletisinde Çin mallarına yönelik vergi artırımına misilleme yapılmaması uyarısında bulundu.

Çin'in devreye almayı planladığı misilleme amaçlı ek vergi karşısında Trump, "Amerikalı tüketicilerin ek vergi ödemesi için bir neden yok" derken ABD'nin vergi yükünden sadece 4 etkilendiğini ancak Çin'in ürünlere sağladığı sübvansiyonun çok geniş ölçekli olması nedeniyle yüzde 21'lik kısmının Çin'in üzerinde olduğunu söyledi.

Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Ek vergiler, tarife getirmeyen ülkelerden alım yapılarak ya da (en iyisi) ürünü ABD içerisinden alarak aşılabilir. Bu sıfır vergi demek. Ek vergiye tabi olacak pek çok şirket ise Çin yerine Vietnam ya da Asya'daki diğer ülkelere kaçacaktır. İşte Çin bu yüzden anlaşma yapmak can atıyor." dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 13, 2019

Trump, mesajı devamında "Çin ile iş yapacak kimse kalmayacak. Çin için çok kötü, ABD için çok iyi. Fakat Çin yıllardır ABD'den (başkanlarımız bir şey yapmadığı için) faydalanıyor. Çin bu yüzden (vergilere) karşılık vermemeli, yoksa daha kötü olur." dedi.

"ABD ile bir anlaşma yapılmaması halinde bunun Çin'i çok kötü şekilde etkileyeceğini Devlet Başkanı Şi ve birçok Çinli dostuma açık şekilde söyledim" diyen Trump, yapılan ticaret görüşmelerinin ardından Çin'e seslendi ve "Harika bir anlaşma vardı, neredeyse bitmişti ama caydınız." ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ABD'nin 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 25'e çıkarmasına yönelik kararına ilişkin, "Çin asla dış baskıya teslim olmayacak." demişti.