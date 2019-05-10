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Apple’ın korktuğu başına geldi! Ticaret savaşı onu sarsacak...

HABERTURK.COM

ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük vergisi oranını bugünden itibaren yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltmesi, Apple’ın planlarını alt üst etti. iPhone üretimi için Çin dışındaki alternatifleri masaya koyması beklenen Apple’ın, ABD Başkanı Trump’ın konuyla ilgili attığı tweet’ten bu yana 50 miyar doları gitti. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın analizi...

ABD Çin ticaret savaşı

ABD, bugün itibariyle Çin ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkardı. 200 milyar dolarlık ürünü ilgilendiren bu artış en çok akıllı telefon ve bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünlerini vuracak. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 2018 yılı itibariyle Çin’den toplam 539 milyar dolarlık ithalat yapan ABD’nin, Çin’den en çok aldığı ürün açık ara, cep telefonu ve benzeri ürünler.

ABD’nin istatistik kurumu Census Bureau’nun 2018 yılı verilere göre bu kategoride ABD’nin Çin’den yaptığı yıllık ithalat 72 milyar dolar seviyesinde. Sadece akıllı telefon ithalatı ise 44 milyar dolar düzeyinde.

İkinci sırada 47 milyar dolarla bilgisayar, üçüncü sırada 34 milyar dolarla telekomünikasyon ekipmanları, dördüncü sırada 32 milyar dolarla bilgisayar aksesuarları ve beşinci sırada ise 28 milyar dolarlık ithalatla oyuncak ve oyunlar bulunuyor. 

ABD’nin Çin’den ithal ettiği toplam 140 kalemlik ürünlerin toplam değerinin yüzde 40’ını teknoloji alanından gelen bu 5 ürün grubu oluşturuyor.

‘ABD’, ‘Çin’ ve ‘telefon’ kelimeleri bir araya gelince ilk akla gelen de hiç şüphesiz ki Apple’ın iPhone’u. Bilindiği üzere Çin'de üretilen iPhone’lar, dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor ve bu iPhone'lar şu ana kadar ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşından pek etkilenmemişti.

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ıngeçen hafta attığı bir tweet ile fitilini ateşlediği ve bugün uygulamaya alınan yeni gümrük tarifesi, Apple’ı da sarsacak cinsten. Çünkü artık Apple ürünleri de yüzde 25’lik bu yeni, vergiye tabi olacak.

TEDARİKÇİLERİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR!

Hatta Apple tedarikçileri geçen aylarda, yüzde 10’luk tarife oranında Çin’de üretime devam edeceklerini, ancak oranın yüzde 25’e çıkması durumunda Çin’deki iPhone üretimlerini başka ülkelere kaydırabilecekleri sinyallerini vermişti. Bu arada Apple’ın, iPhone başta olmak üzere iPad ve Mac gibi cihazlarının Çin’de Hon Hai ve Pegatron tarafından üretilidiğini de belirtelim.

Yüzde 10'luk verginin Apple açısından zorluklarına karşın sürdürülebilir olduğunun altını çizen Bloomberg ise yüzde 25’lik gümrük tarifesini ise % ‘Apple'ın iPhone üretimini Çin'den çıkarmayı değerlendirebileceği nokta’ olarak nitelendirdi.

'HİSSE BAŞINA KÂRI 2.5 DOLAR DÜŞER'

RBC Capital’ın yaptığı analize göre 2019 yılı için hisse başına 13.32 dolarlık kâr tahmini bulunan Apple’ın yeni vergi oranından nasıl etkileneceği konusunda RBC Capital’in yaptığı analize göre yüzde 10’luk gümrük vergisi, Apple’ın hisse başına kârını yaklaşık 1 dolar aşağı çekerken, oranın yüzde 25’e yükseltilmesi Apple’ın bu rakamında 2.5 dolarlık bir kayba neden olacak.

Bir yandan düşen iPhone satışlarıyla mücadele eden Apple, bu durumda üretim için Çin dışındaki alternatifleri de değerlendirmeye başlayacağı konuşuluyor. Her ne kadar üretim maliyetleri açısından hala Çin avantajını korusa da Apple’ın iPhone bileşenlerinin üretiminde başka ülkelere ve sadece montajında ise Çin’e yoğunlaşması planı da masada.

Çin’in ABD’ye karşı olası bir misillemesini değerlendiren teknoloji araştırma şirketi Moor Insights & Strategy’in analisti olan Mark Vena da “Bu, Apple’ için oldukça yıkıcı olabilir” yorumunu yaptı.

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen bu son ticaret savaşı sonrasında Apple’ın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Çünkü ABD’li şirket, bir yandan aralarında Çin’in yanısıra, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar kurunun yüksek seyri ve düşen iPhone satışları ile mücadele etmeye çalışırken, diğer yandan da yüzde 25’lik ek bir maliyet artışı ile de karşı karşıya kalmış oldu.

ZATEN ORTALIK KARIŞIK, ÜÇÜNCÜLÜK DE TEHLİKEDE...

Üstelik 2019 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında ikinciliğini Çinli Huawei’ye kaptıran Apple’ın üçüncülüğüne göz diken diğer Çinli Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar da ABD’li rakipleriyle aralarındaki farkı giderek kapatıyor.

Apple hisselerinin borsadaki seyri

ABD Başkanı Trump’ın geçen hafta attığı bir tweet ile ticaret savaşı tekrar alevlenirken, Apple’ın da hisse fiyatının geçen haftadan bu yana yaklaşık yüzde 6 gerilediğini ve şirketin piyasa değerinin de son 4 günde 50 milyar dolar kayıpla, 974 milyar dolardan 924 milyar dolar seviyesine indiğini de hatırlatmakta fayda var.

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