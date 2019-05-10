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ABD-Çin ticaret savaşı tüm dünyayı etkileyecek

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Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği ek verginin 2020'ye kadar küresel ekonomiden 105 milyar dolar götüreceği bilgisini paylaştı. Daco ""Ticaret savaşlarının kazananı olmuyor, kenardan izleyenler bile zarar ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Selim Karahan'ın haberi

Ticaret savaşları

ABD 200 milyar dolarlık Çin ürününe yönelik gümrük vergisini bu sabah itibarıyla yüzde 25'e çıkardı. Bu oran önceden yüzde 10 olarak uygulanıyordu. Oxford Economics ABD Başekonomisti Gregory Daco bugün konuyla ilgili yayımladığı bilgi notunda "Ticaret savaşlarının kazananı olmuyor, kenardan izleyenler bile zarar ediyor" ifadelerini kullandı. Daco Çin'in de karşılık olarak 60 milyar dolarlık ABD malından aldığı gümrük vergisini yüzde 8'den yüzde 25'e yükseltmesiyle 2020 yılına kadar bu savaşın ABD ekonomisine negatif etkisinin yüzde 0.3'ü bulacağını belirtti. Söz konusu kararların Çin ekonomisine negatif etkisi ise 2020'ye kadar yüzde 0.8'i bulacak.

HANE BAŞINA 175 DOLAR ZARAR

Karşılıklı alınan kararlar bunun yanında yine 2020'ye kadar küresel ekonomiye yüzde 0.3 negatif etki yapacak. Bu yüzde 0.3 negatif etki yaklaşık 105 milyar dolara tekabül ediyor. Ticaret savaşının bu yılki etkisi ise daha sınırlı olacak. Toplamda 360 milyar dolarlık ürüne getirilen ek vergilerin ABD ekonomisine yüzde 0.1'lik yani 22 milyar dolarlık zararı olacak. Bu hane başına yaklaşık 175 dolarlık zarar anlamına geliyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılık restleşme şeklinde uygulamaya koyduğu ek vergilerin, bu yıl, Çin ekonomisine negatif etkisi yüzde 0.3 seviyesinde olacak. 

KÖTÜ SENARYODA 45 MİLYAR DOLAR GİDER

Oxford Economics Başekonomisti varolan ek vergilerin yanında 'kötü senaryoyla' ilgili yaptığı hesaplamaları da paylaştı. Buna göre ABD, Çin'den ithal ettiği bütün malların vergisini yüzde 25'e çıkarırsa ve Çin buna cevap verirse ABD ekonomisinin büyümesinden yüzde 0.5 silinecek. Bu 2020'ye kadar ABD ekonomisinin olması gereken seviyenin 45 milyar dolar altında kalacağı anlamına geliyor. Söz konusu senaryoda Çin ekonomisinde 2020'ye kadar yüzde 1.3, küresel ekonomide ise yüzde 0.5'lik negatif etki görülecek. 

AB VE JAPONYA'DA ETKİLENECEK

Bunun yanında 'kötünün de kötüsü' denebilecek 'ekstrem senaryo' da bulunuyor. Bu senaryoda ABD, Çin ürünlerine yüzde 35'lik tarife uyguluyor. Eğer bahsedilen bu senaryo gerçekleşirse getirilen ek tarifelerin ABD ekonomisine yüzde 2.1, Çin ekonomisine yüzde 2.5 küresel ekonomiye ise yüzde 1.7 negatif etkisi olacak. Bu senaryoda Euro Bölgesi ve Japonya'nın da ağır yara alması bekleniyor. ABD yüzde 35'lik tarife uygulamasına geçerse Euro Bölgesi ekonomisi ve Japonya'da yüzde 1.5'lik negatif etki yaşanacak. 

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