TikTok kapatılacak mı, son durum ne? TikTok erişim engeli gelecek mi, kapanır mı?
Instagram'ın ardından çevrim içi oyun platformu olan Roblox'a da erişim engeli getirildi. BTK tarafından alınan bu karar sonrası TikTok'un akıbeti merak uyandırdı. Kullanıcılar, TikTok'a engel gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Son olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir.'' açıklamasında bulunmuştu. Peki, TikTok kapatılacak mı? TikTok erişim engeli gelecek mi, son durum ne?
2 Ağustos’ta katalog suçlar kapsamında Instagram’a 7 Ağustos’ta ise pedofili içerikler sebebiyle çevrimiçi oyun platformu Roblox’a erişim engeli getirildi. Sosyal medya kullanıcıları ise diğer platformlara yöneldi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor" dedi. Bu açıklama sonrası ‘’TikTok kapatılacak mı?’’ sorusunun yanıtı gündemde araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok erişim engeli gelecek mi, kapanır mı?
TİKTOK KAPATILACAK MI?
TikTok'un kapatılıp kapatılmayacağı merak edilirken TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’dan açıklama geldi.
Yayman, TikTok'un, Türkiye'nin genel ahlak kurallarına uygun bir yayın politikası yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, "TikTok meselesi, Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesidir. Milletimize sorulsa, bir kamuoyu araştırması yapılsa, milletin yüzde 90'ı TikTok'un kapatılmasını ister. Çünkü TikTok artık kendini de aşmış durumda ve etkileşim almak için yapılan paylaşımlar o kadar sakil, o kadar tuhaf, o kadar gerçeklikten kopuk ki bunları onaylamak mümkün değil. TikTok'un kapatılması, erişim engelinin getirilmesi noktasında bizim zaten komisyon olarak bir tavrımız yoktur, bu BTK'nın tavrıdır. Ama bana komisyon başkanı olarak sorsanız, siyaset milletle beraber yapılır. Milletimiz, TikTok'un kapatılmasını istiyor ve TikTok'un muhakkak titreyip kendine gelmesi gerekiyor" dedi.
Yayman, AK Parti hükümeti olarak yasaklamalar ile sansür uygulamalarına kesinlikle karşı olduklarını ancak sosyal medya platformlarının da sorumluluklarına uygun davranması gerektiğini kaydetti.