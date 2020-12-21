Time dergisi dünyayı değiştirecek 100 icadı seçti

Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Yeni buluşlar da pandemi sürecindeki ihtiyaçlara göre şekilleniyor. Time dergisi dünyayı değiştirecek 100 icadı son sayısında seçti. 100 icat da birbirinden ilginç ve düşünme şeklimizi değiştirecek düzeyde. Listede özellikle çocuklara ve gençlere yönelik yeni icatlar var. Çocukları, gençleri, öğretmenleri ve ebeveynleri etkileyecek bazı icatlar şöyle:

ROBOT MOXIE İLE ÇOCUKLAR YALNIZ HİSSETMEYECEK

Pandemi döneminde, evde sosyal ortamlardan uzakta vaktini geçiren çocuklar düşünülmüş. Yapay zeka ve robot teknolojilerinin biraraya geldiği Moxie, 5-10 yaşındaki çocukların sosyal ve duygusal becerilerini artırmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Moxie'de çocuklar, okumayı ve çizmeyi teşvik eden şefkatli bir arkadaş buluyor. Robotun fiyatı 1.699 dolar.

ABii ROBOT ÖĞRETMEN

Van Robotics, K-5 öğrencileri için matematik ve okuma yeterlilik açığını kapatmayı amaçlayan bir robot öğretmeni olan ABii'yi geliştirdi. Cihaz, sertifikalı eğitimciler tarafından oluşturulan bir müfredatla öğretmenlerle ve giderek artan şekilde ebeveynlerle birlikte çalışmak üzere tasarlandı. Robotta öğrencilerin dikkatindeki değişiklikleri tespit etmek için bir kamera var.

Öğrencinin dikkat değişikliği tespit edilerek bireyselolarak özel ders yaklaşımı optimize ediliyor. “Okullar her zamankinden daha fazla bireyselleştirilmiş öğrenme yardımına ihtiyaç duyuyor” diyen robotun geliştiricileri, "Sınıfta yeterince öğretmen yok. ABii'yi 999 dolara satın alan okullar, ulusal standartları karşılamak için düzenli olarak güncellenen ders planlarıyla birlikte gelen 30 öğrenci lisansı alıyor. Ev sürümü ise 599 dolar" açıklaması yapıyor.

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME PLATFORMU OUTLIER.ORG

COVID-19 kampüsleri fiziksel olarak riskli hale getirmeden önce bile, yüksek öğretim, büyük ölçüde borçlar nedeniyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Daha ucuz çevrimiçi öğrenme bir çözüm, ancak kalite önemli. Çevrimiçi öğrenme platformu MasterClass'ın arkasındaki kişiler tarafından inşa edilen Outlier, Pittsburgh Üniversitesi aracılığıyla eğitim veriyor. Matematik, astronomi, psikoloji ve istatistiği içeren kurslar Yale ve NYU gibi okullardan en iyi profesörler tarafından gerçekleştiriliyor.

OKUMAK EĞLENCEYE DÖNÜŞÜYOR

Duolingo, telefonlarımızı dil öğrenme cihazlarına dönüştürdü. Şimdi, Duolingo ABC ile şirket yeni bir zorluğun üstesinden geliyor: çocukluk okuryazarlığı. Yeni uygulama, çocuklara okumanın temellerini eğlenceli ve basit derslerle öğreten etkileşimli bir Susam Sokağı bölümü gibi.

Şirketin kıdemli ürün müdürü Laura Shih, "İnsanların nasıl öğrendiği hakkında bildiğimiz her şeyi ve özellikle de oyunlaştırmayla öğrencileri motive etmeyi nasıl sağlayacağımız hakkında bildiklerimizi alarak, küresel cehalet oranlarında bir düşüşe yardımcı olabileceğimize inanıyoruz" diyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE EVDE OYNARKEN ÖĞRENMEK

Yüzyıllar boyunca çocuklar tahta bloklar gibi basit oyuncaklarla eğlenmeyi başardılar - ama zaman değişti. Kiri Toys'un CEO'su Nick Porfilio, ekrandan yorulmuş ailelere yönelik yeni bir tür oyuncak bloğu üreten “Çocuklar artık yalnızca COVID sırasında ekranların önünde günde dört ila altı saat geçiriyor” diyor. 1 yaş ve üstü çocuklara çeşitli beceriler öğretmek için tasarlanan her bir kit, bir RFID çipi aracılığıyla Kiri bloğuyla etkileşime giren resimlerle basılmış bir dizi karo içerir. Bloğu bir karonun renkli, çocuklara uygun resminin üzerine yerleştirin ve hoş bir ışıltı verirken ilişkili kelimeyi telaffuz ediyor. Kitler 99 $ 'dan başlayan fiyatla satılıyor.

Nilüfer Şensöz