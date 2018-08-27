TIME dergisine göre dünyada görülmesi gereken 12 yer
27.08.2018 - 12:06 | Güncelleme:
ABD'de yayınlanan TIME dergisi, mutlaka ziyaret edilmesi gereken 12 yeri duyurdu. ABD'de bulunan Pandora Parkı, Suudi Arabistan'daki Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi, geçtiğimiz aylarda açılan The Golden Bridge dünyada ziyaret edilmesi tavsiye edilen mekanlar arasında yer aldı. İşte TIME dergisinden derlenen haberde yer alan 12 yer!
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TIME dergisi, mutlaka ziyaret edilmesi gereken 12 yer listesini yayınladı. Sputnik'in haberine göre listede yer alan yerlerin çoğu, halkın ziyaretine 2017 yılında açıldı. İşte görülmesi tavsiye edilen 12 yer!
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PANDORA PARKI - ABD
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan 'Avatar' temalı Pandora Parkı 2017 yılında açıldı. 2009 yılında vizyona giren Avatar filminde hayran kaldığımız, büyüleyen ışıltılı ormanlara sahip Pandora gezegeninin parkında şey detay düşünülmüş.
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Walt Disney World'un girişimiyle kurulan Pandora parkında filmdeki ışıldayan ormanların içinde gezilebilir, Na’vi nehrinde bot gezisine çıkılabilir. Parkta filmdeki uçan kayalıklar bile unutulmadı.
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SEOULLO 7017 - GÜNEY KORE
Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Seoullo 7017 isimli kamusal park, 983 metrelik viyadük araçlara kapatılarak tamamıyla halkın yürüyüş yolu olarak kullanabileceği bir botanik bahçesine dönüştürüldü. Park, her biri kendine özgü bir parfümü, kompozisyonu ve kimliği bulunan bir dizi küçük bahçeden oluşuyor.
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ZEITZ AFRİKA MODERN SANAT MÜZESİ - GÜNEY AFRİKA
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi, dünyada Afrika modern sanat eserlerine ayrılmış en büyük müze. Londra temelli Heatherwick Studio tarafından tasarlanan müze, eski bir yapıya kattığı dikkat çeken cephe ve iç tasarımıyla oldukça ilginç bir proje.
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9 kata yayılmış Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi, toplamda 9500 metrekare tasarlanmış alanı barındırıyor. Tüm bu yeni müze eklentileri tarihi bir tahıl ambarı içinde şekillenmiş. Müzenin merkezinde bir atrium ve galeri alanı bulunuyor.
Fransa'daki Montignac'da bulunan yeni uluslararası Lascaux IV Mağaraları Müzesi, ziyaretçilerine tarih öncesi Lascaux mağara resimlerine dair eğitici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.
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Spiritüel ve tarihi önemi nedeniyle arkeologlar tarafından “Tarih Öncesinin Sistina Şapeli” olarak gösterilen 20 bin yıllık Lascaux Mağaraları, Paleolitik Dönem’e ait en iyi sanat örneklerini günümüze taşıyor.
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Yeni Lascaux IV Mağaraları Müzesi, sık bir ormanın ortasındaki iki farklı arazinin tam kesişim noktasında, korunmuş bir tarımsal alan olan Vézère Vadisi üzerinde yer alıyor.
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ELBPHILHARMONIE - ALMANYA
Almanya'nın Hamburg kentindeki yeni konser merkezi Elbphilharmonie'nin tasarımı Berlin'de inşa edilecek 20. Yüzyıl Müzesini de tasarlayan İsviçreli mimarlık bürosu Herzog & de Meuron'a ait.
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Bu bina Alman yapı kültüründe akılcılık ve mükemmeliyeti temsil ediyor.
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İsviçreli mimarlar Jacques Herzog ve Pierre de Meuron tarafından tasarlanan yapı, aynı zamanda içinde hem bir otel, hem lüks daireler, hem de kamuya açık alanlar barındırıyor.
Suudi Arabistan'ın Dahran kentindeki Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi, Kraliyet'te kültürel gelişmeyi teşvik etmek için hayata geçirildi.
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Norveç merkezli mimarlık şirketi Snøhetta tarafından Suudi Arabistan'da yaklaşık 10 yıldır yapımı devam eden Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi'nde oditoryum, kütüphane, müze, sergi ve sinema salonları bulunuyor. Binanın mimarisi ise tamamen Suudi Arabistan’ın jeolojisininden ve petrol kaynaklı belirgin kaya oluşumlarından esinlenilmiş.
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CASA VICENS - İSPANYA
İspanya'nın Barselona kentinde bulunan göz alıcı mimariye sahip olan Casa Vicens binası (Vicens Evi), dünyaca ünlü İspanyol mimar Antoni Gaudi tarafından Vicens ailesi için 1883-1888 tarihleri arasında inşa edildi.
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LOUVRE ABU DABİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Paris'teki müzeden daha fazla esere ev sahipliği yapan olan BAE'nin başkenti Abu Dhabi'deki Louvre Müzesi 2017'de açıldı.
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Louvre Abu Dabi projesi, 2007 yılında Fransa ile yapılan anlaşma sonucu başlatıldı. 2012'de yapılması beklenen resmi açılış, petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel kriz gibi nedenlerle ertelendi. Müze, çöl güneşini içeri alacak şekilde tasarlandı.
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55 oda ve 23 sabit sergi alanından oluşan müzenin en dikkat çeken özelliği, kafes şeklindeki kubbesi. Kubbe ziyaretçileri kavurucu sıcaktan korurken, doğal ışığın da içeri sızmasını sağlıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve kısa bir süre önce kapsamlı bir rekonstrüksiyon çalışmaları tamamlandıktan sonra halkın ziyaretine açılan Roma İmparatorluğu'nun tanrısı Mithra adına inşa edilmiş yeraltı tapınağın iç görünümü.
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THE GOLDEN BRIDGE - VİETNAM
Vietnam'ın Da Nang bölgesindeki Ba Na Tepeleri üzerine kurulan köprü, ülkenin son dönemdeki en popüler mekanı haline gelmeyi başardı.
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Fantastik kitaplardan fırlamış gibi görünen köprünün zeminle bağlantısını sağlayan ayakları, taştan devasa iki el tarafından tutuluyormuş gibi inşa edilmiş. 150 metrelik Altın Köprü'ye gelen ziyaretçi sayısının 1.5 milyon kişiyi aşması bekleniyor. 2 milyar dolara mal olan projenin tasarımındaki detaylar köprüyü diğerlerinden farklı kılıyor.
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TIANJIN BINHAI KÜTÜPHANESİ - ÇİN
Çin'in Tianjin kentindeki dev kütüphane 2017 yılının kasım ayında açıldı.Yapımı 3 yıl süren, toplamda 1.2 milyon kitap barındırabilen kütüphane 3 bin metrekareden daha geniş bir alan üzerine kurulu.
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5 kattan oluşan kütüphanenin toplam kapalı alanı ise 33 bin 700 metrekare. Ortasında küre şeklinde bir oditoryum olan kütüphane 360 derecelik panoramik bir açıya sahip.
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Kütüphane binası aynı zamanda birçok kültür-sanat etkinliği için de yeni bir mekân oluşturuyor.
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ZARYADYE PARK - RUSYA
Rusya'nın başkenti Moskova'da 2017'de açılan Zaryadye Parkı, eşsiz manzarasıyla büyülüyor. Park, Moskova Nehri'ne uzanan 70 metrelik konsol, beş pavyon, iki amfitiyatro ve bir filarmonik konser salonunu içinde barındırıyor.
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