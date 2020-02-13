Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Park alanında şüphelendiği bir TIR'ı durdurdu.
TIR'da inceleme yapan ekipler, dorsenin tabanında gizli bir bölme olduğunu tespit etti.
KAPAK DÜŞTÜ, KEL GÖZÜKTÜ
Buradaki kapakları söken ekipler, 28 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaralarla ilgili sürücü H.Ş, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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