TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELER NEDİR?

Tırnaklarda oluşan beyaz lekeler bilinenin aksine sadece tırnaklarda meydana gelmez. Bu lekelere lökoniki adı verilir ve birçok hastalığın habercisi olabilir. Aslında en büyük nedeni tırnak yatağının zarar görmesidir. Örneğin tırnağınızı sert bir yere vurduğunuzda, kapı arasına sıkıştırdığınızda beyaz lekeler oluşabilir. Belirgin beyaz çizgiler bazen hiçbir darbe olmamasına rağmen de meydana gelebilir. İşte o durumlar bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor.